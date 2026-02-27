Getty Images Sport
ليام روزينيور يكشف أن تشيلسي عقد اجتماعًا للفريق بعد الإساءة العنصرية التي تعرض لها ويسلي فوفانا
تعرض فوفانا لإساءة عنصرية على إنستغرام
كانت البطاقة الحمراء هي السادسة التي يتلقاها تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث خسر البلوز مركزه في سباق المراكز الأربعة الأولى بعد هدف التعادل المتأخر الذي سجله زيان فليمنج. وتعني نتيجة التعادل في ستامفورد بريدج أن فريق غرب لندن فشل في الفوز في آخر مباراتين له في الدوري بعد تعادله على أرضه مع فريقي ليدز وبيرنلي الصاعدين.
طرد فوفانا يعني أنه سيتم إيقافه عن مباراة الأحد أمام منافسه وأسد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال. للأسف، تلقى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا رسائل عنصرية على حسابه على إنستغرام في أعقاب التعادل، حيث نشر المدافع لقطة شاشة لبعض الرسائل البغيضة التي تلقاها.
ثم نشر الفرنسي منشوراً آخر، مع رسالة تقول: "2026 وما زال الوضع كما هو. لم يتغير شيء. هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبداً. أنتم تنظمون حملات كبيرة ضد العنصرية، لكن لا أحد يفعل شيئاً في الواقع".
كما تلقى لاعب وسط بيرنلي هانيبال مجبري إساءات بعد المباراة، مما دفع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى القول: "نحن في عام 2026، وما زال هناك أشخاص مثل هؤلاء. ثقفوا أنفسكم وأطفالكم، من فضلكم".
وأصدر نادي كلاريتس بيانًا خاصًا به جاء فيه: "أبلغ النادي الشركة الأم لإنستغرام، ميتا، عن المنشور، ويتوقع دعمًا قويًا منها، إلى جانب الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة، وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه".
"لا مكان لمثل هذا في مجتمعنا ونحن ندينه دون تحفظ. يواصل النادي موقفه الحازم - نحن نتبع نهج عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز. سيحظى هانيبال بالدعم الكامل من النادي ومن مشجعي بيرنلي، الذين رأيناهم بالفعل يدينون الإساءة. لا مكان للعنصرية".
تشيلسي والدوري الإنجليزي الممتاز يصدران بيانًا
من ناحية أخرى، أصدر نادي تشيلسي بيانًا خاصًا به جاء فيه: "نادي تشيلسي لكرة القدم يشعر بالصدمة والاشمئزاز من الإساءات العنصرية البشعة التي وجهت إلى ويسلي فوفانا عبر الإنترنت. الإساءات العنصرية التي تعرض لها ويسلي بعد مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم ضد بيرنلي هي أمر بغيض ولن يتم التسامح معه. مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق ويتعارض مع قيم اللعبة وكل ما نمثله كنادٍ.
"لا مكان للعنصرية. نحن نقف بشكل لا لبس فيه إلى جانب ويس. إنه يحظى بدعمنا الكامل، شأنه شأن جميع لاعبينا الذين يضطرون في كثير من الأحيان إلى تحمل هذه الكراهية لمجرد قيامهم بعملهم. سنعمل مع السلطات والمنصات ذات الصلة لتحديد الجناة واتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة".
ثم ردت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائلة: "نقف إلى جانب ويسلي فوفانا وتشيلسي في إدانة الإساءة العنصرية البغيضة التي تعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي. لا مكان للعنصرية في لعبتنا أو في أي مكان في المجتمع، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم اللاعبين الذين يتعرضون لإساءات تمييزية. كرة القدم للجميع."
مدرب فريق بلوز يكشف عن دعمه للاعبين
وكشف روزينيور منذ ذلك الحين أن الدكتور مايكل بينيت، الذي عينه النادي الصيف الماضي ليشغل منصب رئيس قسم الأداء والرفاهية، التقى باللاعبين يوم الجمعة. ورداً على سؤال حول المساعدة التي قدمها تشيلسي في ضوء الإساءات التي تعرض لها فوفانا، قال روزينيور: "يحظى اللاعبون بدعم لا يصدق داخل الملعب وخارجه".
"اجتمعوا اليوم مع الدكتور مايكل بينيت حول مشاركته في النادي وكيف يمكنه المساعدة في أي شيء خارج الملعب.
كان يومًا صعبًا بوضوح بالنسبة لـ ويس، أولاً ما حدث في المباراة ثم تداعياته، والشتائم العنصرية التي تلقاها عبر الإنترنت. ويس رجل قوي، رجل طيب.
"من المذهل أنك تحدثت عن العنصرية الأسبوع الماضي في المؤتمر الصحفي، وهي تؤثر عليك بطرق لا ينبغي أن توجد سواء كانت عبر الإنترنت أو شفهية شخصيًا. إنه شيء يجب أن نبذل قصارى جهدنا للقضاء عليه من الحياة، ناهيك عن كرة القدم. لكن ويس بخير تمامًا، لقد تدرب جيدًا هذا الأسبوع".
"العالم المثالي" لروزينيور
كان فوفانا ومجبري اثنين من أربعة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز تعرضوا لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع الماضي. وعندما سُئل عما إذا كان قد طلب من لاعبيه التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً في ضوء أحداث الأسبوع الماضي، قال روزينيور: "فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجيل الحالي، وهو جزء من جيل الشباب، يعتبرها جزءاً من حياتهم.
في عالم مثالي، لا يهتم اللاعبون بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الواقع يهتمون لأنهم بشر. من السهل جدًا أن تكتب ما تريد دون عواقب عندما تكون على وسائل التواصل الاجتماعي.
"آمل أن يدرك اللاعبون الذين يستخدمونها، والذين يتقبلون هذه الأشياء، أنها مجرد ضوضاء، وأنها آراء الكثير من الناس. بعضها صحيح وبعضها يأتي من مكان ربما لا يكون جيدًا".
