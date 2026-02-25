Getty Images Sport
"لن يعيدوا لنا النقطة!" - جوان لابورتا يرد على اعتراف لجنة التحكيم الإسبانية بخطأها بشأن "الخطأ الفادح" في هزيمة برشلونة أمام جيرونا
غضب برشلونة بسبب خطأ جيرونا
وقع الحادث المذكور في المراحل الأخيرة من المباراة عندما بدا أن كلاوديو إيشيفيري، اللاعب المعار من مانشستر سيتي، قد تعرض لكوندي بتحدي قوي قبل أن يسجل فران بلتران الهدف الحاسم. في حين قال المدرب هانسي فليك إنه لا يريد أن يستخدم ذلك كعذر في تعليقاته بعد المباراة، إلا أن إدارة النادي كانت أكثر صراحة بشأن الظلم الملحوظ. ويؤكد اعتراف CTA أن VAR كان يجب أن يتدخل لمعاقبة "الركلة المتهورة" التي غيرت مسار المباراة.
ماذا قال لابورتا؟
خلال حملة انتخابية في ميركابارنا، حيث شوهد وهو يتحدث مع العمال وحتى يركب لفترة وجيزة رافعة شوكية، لم يتردد لابورتا في التعبير عن رأيه. "الشعور الذي يراودني هو أنه تم الاعتراف بأن شكوانا لها ما يبررها. كان من الممكن تجنب كل هذه الفوضى لو تدخلت تقنية VAR. كانت ضربة واضحة، وجميع الضربات يعاقب عليها. التصحيح أمر حكيم، وأنا أهنئهم على ذلك، لكنهم لن يعيدوا لنا تلك النقطة"، قال لابورتا، الذي استقال مؤخرًا من منصبه كرئيس لبرشلونة من أجل الترشح لإعادة الانتخاب.
كان التقرير الرسمي للجنة التحكيم الفني (CTA) حول الحادثة واضحًا تمامًا بشأن فشل التكنولوجيا في تلك الليلة. بعد الاعتراف، انتقد حساب النادي الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي السلطات، ونشر: "الاعتراف بالخطأ هو خطوة كبيرة. وتجنبه هو الخطوة التالية". يسلط هذا التبادل العلني الضوء على موقف برشلونة الذي يواجه حاليًا معركة صعبة ضد عوامل خارجية مختلفة في سعيه لتأمين لقب الدوري المحلي على منافسه ريال مدريد.
جهد جبار ضد "الجميع وكل شيء"
على الرغم من هذه النكسة، يستغل لابورتا هذه الجدل لتعزيز حماس الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم. وأعاد التأكيد على اعتقاده بأن الفريق يجب أن يكون أفضل بكثير من منافسيه لضمان أن النتائج لا تتوقف على قرارات الحكام. "نأمل ألا يتكرر ذلك. إنه دافع إضافي للاعبين. يجب أن نكون أفضل بكثير من منافسينا للفوز. الفريق مركز، لدينا الموهبة والالتزام وسنبذل جهدًا جبارًا"، كما أوضح أمام المشجعين ووسائل الإعلام.
ركزت خطاباته بشكل متزايد على "عقلية الحصار" مع اقتراب الموسم من نهايته. واختتم خطابه برسالة متحدية بشأن طموحات النادي في الفوز باللقب، قائلاً: "أنا مقتنع بأننا سنفوز بالدوري رغم كل شيء وكل شخص". يأتي هذا الموقف المتحدي في وقت تقلصت فيه الفجوة في صدارة الترتيب، مما يجعل كل قرار تحكيمي يبدو وكأنه نقطة تحول محتملة في معركة تاريخية للسيطرة على الدوري الإسباني.
التفاصيل الفنية لفشل نظام VAR
في بيان مشترك مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، أوضحت CTA أن إيشيفيري قد ارتكب بالفعل مخالفة قبل تسجيل الهدف الفائز. وأشارت إلى أن القانون المتعلق بالاخطاء والسلوك غير السليم ينطبق على هذه الحالة، حيث أن تصرف مهاجم جيرونا أدى إلى إبعاد المدافع عن اللعب باستخدام قوة مفرطة. وبموجب البروتوكول الحالي، اعتُبر هذا "خطأ واضح وجلي" يتطلب مراجعة على شاشة الملعب، وهي خطوة تم تجاهلها بشكل غير مفهوم من قبل مسؤولي VAR أثناء المباراة.
في حين أن هذا الاعتراف يمثل انتصارًا معنويًا لبرشلونة، إلا أن واقع جدول الدوري لم يتغير. يجب على فريق هانسي فليك الآن أن يضع الجدل وراءه بينما يستعد لمرحلة صعبة. مع اقتراب الموسم من نهايته ووجود كلاسيكو ضخم في الأفق في مايو، يأمل البلوغرانا أن تستجيب لجنة التحكيم لدعوة لابورتا لرفع المعايير لضمان أن يتم تحديد اللقب من قبل اللاعبين على أرض الملعب وليس من خلال أخطاء في كابينة VAR.
