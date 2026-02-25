"لن يعيدوا لنا النقطة!" - جوان لابورتا يرد على اعتراف لجنة التحكيم الإسبانية بخطأها بشأن "الخطأ الفادح" في هزيمة برشلونة أمام جيرونا

خلال حملة انتخابية في ميركابارنا، حيث شوهد وهو يتحدث مع العمال وحتى يركب لفترة وجيزة رافعة شوكية، لم يتردد لابورتا في التعبير عن رأيه. "الشعور الذي يراودني هو أنه تم الاعتراف بأن شكوانا لها ما يبررها. كان من الممكن تجنب كل هذه الفوضى لو تدخلت تقنية VAR. كانت ضربة واضحة، وجميع الضربات يعاقب عليها. التصحيح أمر حكيم، وأنا أهنئهم على ذلك، لكنهم لن يعيدوا لنا تلك النقطة"، قال لابورتا، الذي استقال مؤخرًا من منصبه كرئيس لبرشلونة من أجل الترشح لإعادة الانتخاب.

كان التقرير الرسمي للجنة التحكيم الفني (CTA) حول الحادثة واضحًا تمامًا بشأن فشل التكنولوجيا في تلك الليلة. بعد الاعتراف، انتقد حساب النادي الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي السلطات، ونشر: "الاعتراف بالخطأ هو خطوة كبيرة. وتجنبه هو الخطوة التالية". يسلط هذا التبادل العلني الضوء على موقف برشلونة الذي يواجه حاليًا معركة صعبة ضد عوامل خارجية مختلفة في سعيه لتأمين لقب الدوري المحلي على منافسه ريال مدريد.