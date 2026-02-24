Getty Images
ترجمه
"لماذا فعلوا ذلك هو لغز" - وكيل المدرب السابق ينتقد مالكي توتنهام بسبب تعيين إيغور تودور
تودور يظهر عمق أزمة توتنهام في خسارة أرسنال
قرر توتنهام الانفصال عن فرانك بعد الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث عانى الفريق اللندني الشمالي من سلسلة نتائج سيئة منذ بداية العام. ثم تم تكليف تودور، الذي يشتهر بتعيينه للتعامل مع حالات الطوارئ، بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، لكنه بدأ بشكل سيئ للغاية بخسارة 4-1 أمام أرسنال يوم الأحد.
يعاني توتنهام من أزمة إصابات كبيرة، كما أن كريستيان روميرو لن يتمكن من المشاركة في مباراتين أخريين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإيقاف. تزايدت المخاوف من احتمال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لم يحقق النادي أي فوز في الدوري في تسع مباريات.
في السابق، تم استقدام هايتينجا لمساعدة فرانك كمساعد خلال الفترة السيئة، على الرغم من أن العديد من المراهنين اعتقدوا أنه قد يتم منحه منصب المدير الفني إذا تم إقالة رئيسه. بدلاً من ذلك، انتهت فترة عمله في توتنهام بسرعة مع وصول تودور وطاقمه.
- Getty Images Sport
الوكيل يزعم أن توتنهام أراد استمرار هيتينغا
الآن، كشف يانسن أن توتنهام كان حريصًا على بقاء هايتينجا في منصبه تحت الإدارة الجديدة، لكنهم قرروا المغادرة.
وفي ظهوره في بودكاستKieftJansenEgmondGijp، قال: "سمحوا له بالبقاء. حتى أنهم طلبوا منه البقاء. جميع المدربين الآخرين، جميعهم من الدول الاسكندنافية، غادروا. وبعد ثلاثة أسابيع، قالوا له: "من فضلك ابقَ وأكمل عقدك هنا". هذا إنجاز كبير لشخص عمل هناك لمدة ثلاثة أسابيع.
"لكنه قال: "نعم، لكن الآن إيغور تودور، المدرب الكرواتي، قادم مع طاقم كامل لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر". هذا الرجل يتم تعيينه دائمًا للوظائف الطارئة.
"هذا لا ينجح أبدًا تقريبًا. لماذا فعلوا ذلك هو لغز بالنسبة لي. ثم سيأتي مدرب آخر. لذا، يمكنك المغادرة مرتين. سيأتي المدرب الجديد أيضًا مع 45 شخصًا. قال: "هذا لا معنى له، روب. يجب أن أغادر الآن".
"كان هناك احتمال أن يتولى زمام الأمور"
وأضاف يانسن: "لكن كان هناك احتمال أن يتولى المسؤولية؛ كنا نضع ذلك في اعتبارنا. لكن النادي لم يفعل ذلك. بعد ثلاثة أسابيع، قرروا أن الوقت مبكر جدًا. لذا، أصبح لدينا مدير مؤقت.
"ماذا تفعل الإدارة، أو في هذه الحالة، الملاك، عائلة لويس؟ يختارون نوعًا من الأمان. يوظفون شخصًا له سجل حافل، شخصًا معروفًا بكونه مدير أزمات في الأندية التي تعاني من صعوبات لعدة أشهر. هذا يحافظ على صورتهم. ما لم يجرؤوا على الاستمرار مع هايتينغا وطاقم جديد، لكنهم لن يفعلوا ذلك".
- Getty Images Sport
توتنهام يبحث بشدة عن الفوز وسط مخاوف من الهبوط
سيأمل توتنهام بالتأكيد أن قراره بتعيين تودور مدربًا مؤقتًا سيؤتي ثماره، حيث أن مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز على المحك خلال الأشهر الأخيرة من الموسم. وقد سجل الفريق ثلاث هزائم متتالية في الدوري المحلي بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد ونيوكاسل ومؤخرًا أمام أرسنال، ويحتاج إلى نقاط في أقرب وقت ممكن ليبتعد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.
تبدو مباراتاه القادمتان بالغتي الأهمية. أولاً، سيزور الفريق فريق فولهام الذي تغلب مؤخراً على سندرلاند 3-1 ويحتل المركز السادس في الترتيب، قبل أن يزور كريستال بالاس ملعب توتنهام هوتسبير. ثم يواجه توتنهام ليفربول في أنفيلد ونوتنغهام فورست على أرضه قبل فترة التوقف الدولية في مارس.
كما أن توتنهام عليه التفكير في التزاماته في دوري أبطال أوروبا. سيواجه أتلتيكو مدريد أو غالطة سراي أو يوفنتوس في دور الـ16، بعد أن حقق حملة ناجحة في مرحلة المجموعات حيث احتل المركز الرابع لتجنب خوض مباراة فاصلة في مرحلة خروج المغلوب. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت تلك المباريات ستشكل إلهاءً مرحبًا به، حيث أن البقاء في الدوري المحلي هو بالتأكيد الهدف الأهم لبقية الموسم.
إعلان