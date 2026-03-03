Getty Images Sport
"لا يهمني حقًا" - دونالد ترامب يعبّر عن استخفافه بآمال إيران في المشاركة في كأس العالم، في الوقت الذي تعقد فيه الفيفا اجتماعًا دون مشاركة هذا البلد
الصراع العسكري يلقي بظلاله على مباريات لوس أنجلوس
يواجه عالم الرياضة الآن واقع أن الدولة المضيفة للبطولة في صراع عسكري نشط مع أحد المشاركين المؤهلين. من المقرر أن تواجه إيران حالياً نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس قبل أن تنتقل إلى سياتل لمواجهة مصر. ومع ذلك، فإن هذه المباريات أصبحت الآن في خطر شديد بعد أن أثارت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية رداً قاسياً من مسؤولي كرة القدم في طهران. هناك حتى احتمال أن تقام مباراة بين الولايات المتحدة وإيران في دالاس في 3 يوليو، وهي مباراة ستحمل الآن وزناً سياسياً غير مسبوق.
وقد أعربت القيادات الكروية الإيرانية بالفعل عن شكوكها العميقة في قدرتها على التركيز على هذه اللعبة الجميلة في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف. وعقب الغارات الأخيرة، أشار رئيس الاتحاد الكروي الإيراني إلى أن الأجواء الاحتفالية الرياضية قد تلاشت. وقال رئيس الاتحاد الكروي الإيراني مهدي تاج لموقع Varzesh3 الرياضي الإيراني عقب الغارات: "ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن أن نتوقع أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل".
ترامب يرفض مشاركة إيران في كأس العالم
في تصريح له صباح الثلاثاء، كان ترامب صريحًا عندما سُئل عن احتمال انسحاب الدولة الشرق أوسطية من المنافسة وسط تصاعد التوترات الإقليمية. لم يبد الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالتداعيات الدبلوماسية التي قد تؤدي إلى استبعاد دولة كروية كبرى من جدول المباريات. وقال لـ POLITICO: "لا يهمني حقًا [إذا شاركت إيران]". "أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشدة. إنهم يعملون على بخار".
تسبب مشاكل التأشيرات وحظر السفر كابوسًا لوجستيًا
بالإضافة إلى المخاوف العسكرية المباشرة، فإن المسار الإداري الذي يتعين على إيران اتباعه للوصول إلى الولايات المتحدة محفوف بالعقبات. لا يزال حظر السفر التقييدي ساريًا، وعلى الرغم من أن الرياضيين معفون منه نظريًا، فإن عملية الحصول على الوثائق اللازمة لموظفي الدعم وكبار الشخصيات لا تزال نقطة خلاف. سبق أن رفضت وزارة الخارجية الأمريكية عدة طلبات للحصول على تأشيرات دخول لممثلي إيران قبل قرعة كأس العالم في واشنطن، مما كاد يؤدي إلى مقاطعة كاملة قبل أن تضطر الفيفا للتدخل كوسيط بين البلدين.
أكدت فرقة العمل المعنية بكأس العالم لكرة القدم التابعة للبيت الأبيض، بقيادة أندرو جولياني، أن الأمن سيظل الأولوية المطلقة للإدارة بغض النظر عن العواقب الرياضية. شدد جولياني على أن المناخ السياسي الحالي يجعل عملية الدخول القياسية مستحيلة بالنسبة لبعض الدول. قال جولياني في يناير: "نريد أن تكون هذه بطولة كأس العالم آمنة ومأمونة". "لذا، نعم، بالطبع نريد أن تكون الفرق هنا وتلعب، لكننا نتفهم أيضًا أن معظم المشجعين سيأتون إلى هنا للاستمتاع بكأس عالم رائع، لإثراء تجربتهم. لكن من الحماقة، في ظل فهم ما تمر به إيران حاليًا، أن نتوقع أن نفتح حدودنا ببساطة".
الفيفا تلتزم الصمت مع انتهاء ورشات عمل أتلانتا
رفضت الفيفا حتى الآن التعليق على الوضع، متمسكة بموقفها التقليدي المتمثل في محاولة فصل السياسة العالمية عن الملعب. ومع ذلك، فإن غياب المندوبين الإيرانيين عن ورش العمل التي عقدت في أتلانتا، والتي تناولت موضوعات أساسية مثل الطب الرياضي وتنظيم المباريات والشؤون التجارية، يشير إلى انقطاع في التواصل. وفي الوقت الذي كانت فيه الاتحادات الأخرى من جميع أنحاء العالم تضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية، كانت المقاعد الفارغة في القسم الإيراني بمثابة تذكير صارخ بالعقبات التي تواجه منظمي البطولة قبل أشهر قليلة من انطلاقها.
يعتقد مؤيدو الموقف الصارم للإدارة أن النهج الحالي ضروري لسلامة الملايين من المشجعين المتوقع وصولهم إلى أمريكا الشمالية. وقد أكد جولياني موقف الرئيس يوم الثلاثاء، مسلطًا الضوء على الآثار الأمنية الأوسع نطاقًا لهذا الصراع. وقال جولياني لـ POLITICO يوم الثلاثاء إن "الإجراء الحاسم الذي اتخذه الرئيس ترامب للقضاء على آية الله، أشهر دولة راعية للإرهاب في حياتي، يزيل تهديدًا كبيرًا يزعزع الاستقرار ويساعد في حماية الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكيون والملايين الذين يخططون لحضور كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة".
