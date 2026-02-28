لامين يامال يكشف أنه سيهدي كرة المباراة التي سجل فيها ثلاثية إلى والدته بعد فوز برشلونة على فياريال

سيطر برشلونة على فياريال في كامب نو، وكان يامال في قلب كل الأحداث. كان الشاب رائعاً وأرهق الفريق الضيف، وسجل ثلاثية بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة، حيث واصل إتقان لمسته المميزة في التسجيل.

بدأ الفريق المضيف المباراة متوتراً بعض الشيء، ولكن عندما سرق فيرمين لوبيز الكرة من بابي جوي في وسط الملعب ومررها إلى يامال، كان هناك نتيجة واحدة متوقعة. فتح الجناح جسده وسدد الكرة أسفل الحارس المتقدم ليمنح فريق هانسي فليك التقدم في أقل من نصف ساعة.

كان الهدف الثاني ليامال هو الأجمل، حيث استغل تمريرة خاطئة من لوبيز على الخط الأيمن. انطلق إلى الداخل، مستخدماً حركات قدميه الرائعة وخطواته المتقنة ليتلاعب بـ سيرجي كاردونا ويتغلب عليه. ثم جاء ألبرتو موليرو ليحاول إعاقة طريقه، لكن يامال الذكي والمتألق قطع الكرة فوق قدم موليرو الممدودة إلى المساحة الخالية. ارتدت الكرة بشكل جيد للاعب برشلونة الذي سددها بقوة في الزاوية اليسرى العليا.

في الشوط الثاني، استعاد فياريال هدفًا من ركلة ركنية، لكن يامال سرعان ما حسم المباراة. بعد تمريرة من بيدري، لم يجد المهاجم الإسباني سوى الحارس ليتغلب عليه، ولم يخطئ في تسديد الكرة في الزاوية السفلية. ثم تم استبداله برووني باردجي وحظي بتصفيق حار من الجماهير المعجبة.