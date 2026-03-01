Getty Images Entertainment
كولين روني تعترف بأن وجود واين في المنزل أمر مزعج وتكشف عن التقلبات في علاقتها مع أسطورة مانشستر يونايتد
الخلافات المنزلية: الحياة مع واين في المنزل
أدى التغيير في الجدول الزمني إلى تغيير كبير في ديناميكية الحياة المنزلية للزوجين في مزرعتهم التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني في شيشاير. وفي معرض حديثها عن الوقت الإضافي الذي يقضيانه معًا الآن بعد عقدين من الزواج في دائرة الأضواء، أوضحت كولين الانتقال إلى الحياة مع المهاجم السابق في مقابلة مع صحيفة The Times: "من بعض النواحي، هذا أمر جيد، ومن بعض النواحي، هذا أمر مزعج، لأننا لم نحظ قط بهذا القدر من الوقت معًا. أنا أحب أن يكون كل شيء منظمًا، وهو أكثر استرخاءً". وعندما سُئلت عما إذا كانت تتحكم في لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، أضافت: "ربما سيقول ذلك، لكنني أقول إنه يحتاج إلى أن يُقال له ذلك أحيانًا".
تطور زواج رفيع المستوى
بعد أن كانا معًا منذ أن كانا مراهقين في ليفربول، تجاوز الزوجان العديد من العواصف العامة، من أخطاء واين في بداية حياته المهنية إلى اعتقاله في عام 2017 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول. على الرغم من العناوين المتكررة والمعركة القانونية "Wagatha Christie" مع ريبيكا فاردي، تظل كولين أساس الأسرة. وقد أشاد واين نفسه في السابق بتأثير زوجته على حياته خلال ظهوره في بودكاست ريو فرديناند، قائلاً: "أعتقد بصدق أنني لو لم تكن موجودة، لكنت ميتاً. لقد أدارت شؤون حياتي لأنني كنت بحاجة إلى من يديرها".
تتأمل كولين رحلتهما مع إحساس بالمنظور مع اقتراب عيد ميلادها الأربعين. قالت: "من الواضح أن الأمور تغيرت مع تقدم العمر ووصول الأطفال وتغيرات المهنة. هناك تقلبات في الحياة، وهناك أشياء تحدث في الحياة. لكنني أعتقد أننا، لكوننا معًا منذ صغرنا، نعرف بعضنا البعض جيدًا. نحن فريق. لذا، لا، لن أقول إننا تغيرنا. سأقول إن الأشياء من حولنا تغيرت".
تربية الجيل القادم من نجوم يونايتد
تستمر إرث روني في أولد ترافورد، حيث يلتحق ابناه كاي وكلاي حالياً بأكاديمية مانشستر يونايتد. كاي، البالغ من العمر 16 عاماً، بدأ بالفعل في إثارة ضجة في صفوف الشباب، سائراً على خطى والده. كولين، التي أمضت سنوات في مشاهدة واين من المدرجات، تجد نفسها الآن "أم لاعب كرة قدم"، وغالباً ما تُشاهد على هامش الملعب مع كرسيها القابل للطي وقهوتها. وهي تعتقد أن خبراتهم في اللعبة الاحترافية ستساعد في توجيه أطفالهم خلال الضغوط التي يفرضها هذا الرياضة.
"من الجيد أننا نعرف ما يمكن توقعه. ويمكننا محاولة توجيهه. من الواضح أن هذه حياته وشغفه - يمكنه أن يقرر ما يريد أن يفعله. لكنني أعتقد أنه من الجيد أننا نمتلك المعرفة"، قالت كولين بشأن تطور كاي. وحول قدرة ابنها على التعامل مع الأضواء، أضافت: "لقد عاش ذلك منذ صغره. عندما كنا نذهب إلى المباريات عندما كان أصغر سناً، كان الكثير من الناس يأتون إليه ويقولون: "أوه، هل أنت ابن واين روني؟" لكنه قوي العزيمة، ولطالما كان كذلك. لا أشعر بأي قلق بشأن طريقة تعامله مع ذلك".
ما وراء كرة القدم: الخنازير والموضة
بينما يركز واين على مسيرته الإعلامية ويلاحق الأولاد أحلامهم في كرة القدم، تنشغل كولين بمشاريعها الخاصة، بما في ذلك مجموعة أزياء جديدة ووثائقي قادم من إنتاج ديزني. على الرغم من ثروتهم الهائلة، تصر كولين على إبقاء أطفالها متواضعين ومتصلين بجذورهم في كروكستيث. تتذكر كيف أنها تظل مشغولة حتى في اللحظات الهادئة في المنزل، حيث قامت مؤخرًا بتنظيف كل الأدراج في المنزل بينما تولى واين مهمة توصيل الأطفال إلى المدرسة. قالت: "أخذ واين الأطفال إلى المدرسة، وكنت ما زلت أفعل ذلك. قال لي: 'أنتِ منشغلة جدًا، أليس كذلك؟'"
. أدخل آل روني أيضًا بعض الإضافات الجديدة غير المعتادة إلى حياتهم المنزلية لإبقاء أطفالهم مشغولين. كشفت: "أراد طفلي البالغ من العمر عشر سنوات الحصول على حيوان أليف". "ثم تطور الأمر إلى أنه يريد خنزيرًا. ولا يمكنك شراء واحد، بل عليك شراء اثنين. لذا، لدينا الآن حظيرة خنازير في الحديقة. كانت هذه فكرة ذكية من والدتها. لكنني أنا من يتعين عليه تنظيف البراز. لكن أتعلمون ماذا؟ لقد بدأت أعتاد على ذلك. أنا الآن أرتبط بهذه الخنازير". سواء كانت تدير خنازير أو أحد أكبر رموز كرة القدم، تواصل كولين لعب دور اليد الثابتة في منزل روني.
