بعد أغنية هالاند .. كوكوريلا يستفز نجم باريس بمحمد علي كلاي قبل نهائي كأس العالم للأندية!

نجم تشيلسي يقلل من رباعية باريس سان جيرمان في ريال مدريد..

ستكون مهمة الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، نجم تشيلسي، صعبة أمام عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، في نهائي كأس العالم للأندية 2025، والذي سيقام الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

كوكوريلا يدرك جيدًا أنه سيكون في مواجهة المرشح الأبرز - في الوقت الحالي - على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور 2025"، بعدما حقق قاد باريس سان جيرمان لإنجازات استثنائية، وفاز بأربعة ألقاب، آخرها دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه.

ولكن، يبدو أن كوكوريلا قرر توجيه إنذار إلى ديمبيلي، بطريقته الخاصة، من أجل كلمات استفزازية للخصم، كما حدث مع نجم مانشستر سيتي، إرلينج هالاند.