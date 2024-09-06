"هالاند جعل الأمر شخصيًا ولن أتوقف عن الغناء" .. كوكوريلا يستفز الوحش من جديد ويكشف وساطة نجم تشيلسي للتهدئة!

"في إنجلترا أخرجوا الأمر قليلاً عن السياق"

علق الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، على الأزمة الأخيرة بينه وبين النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بسبب أغنية نجم منتخب إسبانيا في احتفالية "يورو 2024".

وكان كوكوريلا، قد ذكر اسم هالاند خلال أغنية غناها بنفسه على المسرح خلال احتفالية منتخب إسبانيا بحصد لقب بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، ويقول في أحد مقاطعها "هالاند يرتجف عندما يعلم أن كوكوريلا قادم".

وانتشرت هذه الأغنية كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن الجميع ترقب أول لقاء بين اللاعبين في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ووقتها لم يرتجف هالاند على الإطلاق، بل إنه سجل هدفًا قاد مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي (2-0) مع الرأفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي حديثه لوكالة الأنباء الإسبانية، سئل كوكوريلا عن علاقته بهالاند بعد هذا الخلاف، ليرد قائلًا: "أعتقد أن هالاند أخذ الأمر شخصيًا، لكنه ليس كذلك، وأعتقد أنني سأغني نفس الأغنية مرة أخرى إذا كان في استطاعتي".

وأضاف الظهير البالغ من العمر 26 عامًا: "الأمر أخذ أكبر من حجمه في إنجلترا أيضًا رغم أنها أشياء تحدث كثيرًا في عالم كرة القدم".

وتابع: "أنا سعيد جدًا وأعتقد أنه إذا كان لدى شخص ما أغنية تُغنى باسمه فذلك لأنه لاعب كبير أو نجم عالمي، لن يتم استخدام اسم لاعب غير معروف. هو سعيد لأنه سجل وأنا أيضًا بالفوز باليورو. سأفعل ذلك مرة أخرى، هذه الأشياء تحدث كثيرًا في كرة القدم وهذا كل ما في الأمر".

وختم كوكوريلا: "في إنجلترا أخرجوا الأمر قليلاً عن السياق ولا أعتقد أنه (هالاند) فهم ذلك أيضًا. لقد قرأ ما قالوه وأخذه على محمل شخصي قليلاً، لكن بعد ذلك عندما سأل صديقنا المشترك كول بالمر عني، تفهم الأمر وكانت تلك مجرد حكاية".