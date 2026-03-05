Getty
"كل الأخبار جيدة" - ألفارو أربيلوا يقدم آخر المستجدات حول إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
إشارات إيجابية لمبابي
وقد سعى مدرب ريال مدريد أربيلوا إلى تهدئة المخاوف بشأن جاهزية مبابي، واصفاً التقارير الطبية الأخيرة بأنها "أخبار جيدة". وقد غاب النجم الفرنسي عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وهي مشكلة عانى منها في وقت سابق من هذا العام.
وأكد النادي مؤخرًا خطة علاجية متحفظة للفائز بكأس العالم، لتجنب الحاجة إلى إجراء جراحة جراحية. ولا يزال موعد عودته غير مؤكد، حيث يراقب الطاقم الطبي رد فعله على زيادة حجم التدريبات، على الرغم من أن المقربين من مبابي غير راضين عن محاولات ريال مدريد التعجيل بعودته لمواجهة مانشستر سيتي.
مراقبة حالة مبابي
فيما يتعلق بحالة مبابي الحالية، أوضح أربيلوا أن المهاجم في طريقه للتعافي من إصابته. ونقل عنه الموقع الرسمي للنادي قوله: "بالطبع، أتحدث مع [مبابي] كل يوم. الوضع تحت السيطرة، وهو يتحسن كل يوم. لقد قلت إنها عملية سنخوضها يومًا بيوم وفقًا لشعوره. في الوقت الحالي، كل الأخبار جيدة".
السباق مع الزمن
يدخل ريال مدريد فترة حاسمة من الموسم ستختبر عمق تشكيلة أربيلوا. ويتمحور القلق الرئيسي حول ما إذا كان مبابي سيتمكن من قيادة الهجوم في مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ضد فريق بيب جوارديولا، وهي مباراة حاسمة بالنسبة لطموحات النادي الأوروبية.
ووفقًا لتقرير كادينا سير، فإن مبابي والمقربين منه قلقون من محاولة ريال مدريد التعجيل بعودة المهاجم، وهي خطوة قد تؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد قد تعرض مشاركته في كأس العالم للخطر. وفي الوقت الذي من المقرر أن تقام مباراة الإياب من دور الـ16 في 17 مارس في مانشستر، فإن كل حصة تدريبية تعتبر خطوة حاسمة نحو استعادة اللياقة البدنية الكاملة.
الطريق إلى مانشستر
في الوقت الحالي، سيواصل الفريق الأبيض معاناته بدون هدافه الأول. علاوة على ذلك، أمامه سلسلة من المباريات الحاسمة قبل مباراة الإياب في مانشستر يوم 17 مارس، والتي من المرجح أن تكون موعد عودة مبابي، اعتمادًا على تقدمه في التعافي.
يواجه فريق أربيلوا فريق سيلتا فيغو في الدوري الإسباني هذا الأسبوع، في محاولة للحاق ببرشلونة. بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في الدوري، يتأخر ريال مدريد الآن بأربع نقاط عن برشلونة المتصدر.
