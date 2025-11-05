مباراة كلوب بروج وبرشلونة تثبت .. مسمار آخر في "نعش هانزي فليك" وحان وقت تكرار تجربة ليونيل ميسي مع لامين يامال

"بدأنا المشروع"!.. هكذا ردد مسؤولو نادي برشلونة، بقيادة الرئيس جوان لابورتا؛ بعد الموسم الرائع الذي قدّمه الفريق الأول لكرة القدم، في 2024-2025.

وقدّم برشلونة مستوى كروي مبهر، في الموسم الرياضي الماضي، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ بعيدًا عن التتويج بالثلاثية المحلية في إسبانيا "الدوري، كأس الملك والسوبر"، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكل ذلك جاء من خلال أسماء شابة صغيرة في السن؛ في مقدمتها الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الذي أثبت نفسه أمام العالم بقوة.

ومن هُنا.. كان من الطبيعي أن ينتظر الجميع موسمًا آخر كبير في 2025-2026؛ لكن ما يحدث غير ذلك تمامًا.

ويُعاني برشلونة كثيرًا في الموسم الرياضي الحالي، لعدة أسباب مختلفة؛ حيث لم يعد يقدّم نفس الأداء الممتع، مع السقوط في عدد كبير من المباريات.

آخر هذه المباريات؛ كانت التعادل (3-3) مع نادي كلوب بروج البلجيكي، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

كلوب بروج تقدم 3 مرات في المباراة؛ عن طريق كل من نيكولو تريسولدي وكارلوش فوربش "ثنائية"، في الدقائق 6 و17 و63 - على التوالي -.

وفي كل مرة كان برشلونة يُعادل النتيجة؛ وذلك بواسطة فيران توريس ولامين يامال وكريستوس تزوليس بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 8 و61 و77.

وبهذه النتيجة.. وصل برشلونة إلى نقطته السابعة في المركز "الحادي عشر" بمرحلة الدوري من البطولة القارية الكبيرة؛ بينما حصد كلوب بروج نقطته الرابعة فقط، في الترتيب "الثاني والعشرين".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل مع كلوب بروج، في ليلة الأربعاء الأوروبية..