فليك في طريقه للرحيل.. لامين يامال سبب رئيسي في قرار مدرب برشلونة الصادم!

يقع يامال في قلب إحباط فليك، الموهبة المراهقة التي طغت المشتتات خارج الملعب على موهبته. وبحسب ما ورد، فإن رغبة النادي في التساهل مع سلوك الشاب البالغ من العمر 18 عاماً - بدءاً من الامتيازات الخاصة في رحلات الفريق وصولاً إلى تخطي إجراءات الاستشفاء الروتينية من أجل الالتزامات الإعلامية - قد تسببت في حدوث توتر داخل الطاقم التدريبي.

تراكمت الحوادث: بدءاً من سفر يامال إلى ميلانو بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بدلاً من العودة مع زملائه، وصولاً إلى تصوير إعلانات تجارية بينما كان يعالج إصابة في منطقة العانة.

حتى الانتهاكات البسيطة، مثل استخدام عربات الجولف المخصصة للموظفين أو كونه اللاعب الوحيد الذي تُقدم له الوجبات على طاولته، عززت شعور فليك بالمعاملة غير المتساوية.

كما أثار المراهق الجدل قبل الكلاسيكو عندما علق مازحاً على منصة "تويتش" قائلاً "ريال مدريد يسرقون، وهم يشتكون..."، وهو تعليق أغضب العديد من لاعبي مدريد وأثار انتقادات داخل النادي.

كما أضاف انفصاله الأخير عن المغنية نيكي نيكول المزيد من المشتتات خارج الملعب، مما ضخم التصور بأن تركيز يامال قد ابتعد عن كرة القدم.

بالنسبة لفليك، المشكلة تتجاوز الانضباط، إنها تتعلق بالقيم. هو يعتقد أن تراجع أداء يامال ينبع من تضاؤل الشعور بالمسؤولية، وأن إصابة اللاعب المتكررة بألم العانة تعكس نقص الالتزام المناسب بالاستشفاء.

المدرب، الذي يمنح الأولوية للانضباط الصارم والتركيز الذهني، يشعر بالإحباط من سؤاله بشكل متكرر عن يامال في المؤتمرات الصحفية بدلاً من أداء الفريق.

وبحسب ما ورد، دفعه هذا للتعبير عن عدم رضاه لكبار الشخصيات في النادي، والذين حاولوا تهدئة التوترات داخلياً.