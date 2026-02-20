الملف الأسود: بين المقامرة الطبية والإهمال.. احذروا من أن يكون كريم بنزيما "ضحية جديدة" في الهلال

بينما تصدح جماهير الهلال بالأهازيج، في مدرجات ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، احتفاءً بصفقة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما؛ تسلل شبح قديم بصمت عبر ممرات العيادة الطبية بالنادي، ليُعيد فتح أحد "الملفات السوداء" في تاريخ الزعيم.

الهلال الذي تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، قادمًا من صفوف عملاق جدة الاتحاد؛ يبدو أنه يشعر بقلق شديد بشأن الحالة الصحية لبنزيما، حسب الإعلامي الرياضي عبدالله المنيع.

هذا القلق زاد من حدته المستشار الطبي راكان الوابل، خلال الساعات الماضية؛ الذي وجّه تحذير شديد اللهجة إلى مسؤولي الهلال، بشأن إمكانية تحوّل إصابات النجم الفرنسي إلى "مُزمنة".

تحذيرات الوابل، جعلتنا نتذكر الكثير من اللاعبين السابقين في صفوف الزعيم الهلالي؛ لنتساءل: "هل ما يحدُث في العملاق العاصمي مجرد سوء حظ عاثر.. أم أن هُناك خللًا في المنظومة الطبية؟!".

ونحن سنحاول من ناحيتنا، استعراض ما يُمكن تسميته بـ"مسلسل المقامرة الطبية والإهمال"؛ الذي اعتاد الهلال أن يخوضه، في السنوات الماضية..