"إصابته قد تتحول لمزمنة" .. قلق في الهلال من وضع كريم بنزيما

الهلال كان قد تعاقد مع المهاجم الفرنسي في الميركاتو الشتوي المنقضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الاتحاد.

تلك الصفقة أثارت الكثير من الجدل، واتهامات لرابطة الدوري السعودي للمحترفين وبرنامج الاستقطاب بشأن تفاوت الدعم المقدم للأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي.

هذا الجدل نابع من كون الاتحاد رغب في تجديد عقد بنزيما على أن يحصل على حقوق الصور فقط دون راتب ثابت، وهو ما تسبب في غضبه ورحيله.

في المقابل، نجح الهلال في توفير أموال الصفقة رغم أنه مملوك لنفس جهة الاتحاد "صندوق الاستثمارات".

لكن بحسب ما أعلن النادي العاصمي بشكل رسمي، فإن صفقة انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال تمت بدعم من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال.