كريستيان تشيفو يعترف بأن بودو/جليمت كان لديه "طاقة أكبر بكثير" من فريقه إنتر بعد المفاجأة المذهلة في دوري أبطال أوروبا

بعد النتيجة المفاجئة، كان المدافع السابق دقيقًا في تقييمه لأسباب فشل النيرازوري. وقال تشيفو لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "حاولنا كل ما في وسعنا منذ البداية. كنا نواجه فريقًا منظمًا للغاية مع خط دفاعي منخفض، حيث أبقى 10-11 لاعبًا خلف الكرة. ربما كان عدم تمكننا من كسر التعادل قد منحهم راحة نفسية إضافية، مع العلم أننا كنا بحاجة إلى تسجيل هدفين فقط للوصول إلى الوقت الإضافي".

كان غياب اللاعبين الرئيسيين لاوتارو مارتينيز وهاكان كالهانوغلو عاملاً حاسماً، حيث عانى إنتر من صعوبة في تحويل سيطرته إلى أهداف. وأضاف المدرب: "كان هدفنا هو أن نكون منافسين، لطالما قلنا ذلك، ولم نكن ننوي أبداً التفكير في المستقبل البعيد بشأن أمور لا نستطيع التحكم فيها. للأسف، لم نتمكن من أن نكون منافسين في دوري أبطال أوروبا. لقد بدأنا بشكل جيد وفازنا بأربع مباريات متتالية، ثم للأسف خسرنا بعض النقاط على الرغم من الأداء الجيد. المستوى هنا مرتفع، إذا لم تتمكن من تحويل فرصك واتخاذ الخيارات الصحيحة، فسوف تعاقب على أول خطأ".