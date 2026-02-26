كريستيانو رونالدو يشتري حصة في نادي ألميريا الإسباني في إطار سعيه لتحقيق طموحه في امتلاك نادٍ

كان نادي ألميريا موضوع استحواذ من قبل مجموعة استثمارية سعودية في مايو 2025. يلعب رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، حاليًا في الشرق الأوسط مع ناديالنصر، حيث يرتبط بأكثر العقود ربحًا في عالم كرة القدم.

وقد أعرب اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عن رغبته في دخول مجال الملكية بمجرد انتهاء مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية. وقال عن شراء نادٍ تأسس عام 1989: "لطالما كان لدي طموح للمساهمة في كرة القدم خارج الملعب. UD Almería هو نادٍ إسباني يتمتع بأساس قوي وإمكانيات نمو واضحة. أرغب في العمل مع الفريق الذي يقود النادي لدعمه في مرحلته الجديدة من النمو".

أعرب محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، عن سعادته بانضمام رونالدو، قائلاً في بيان له: "إنه يعتبر الأفضل على أرض الملعب. إنه يعرف الدوريات الإسبانية جيدًا ويدرك إمكانات ما نبنيه هنا سواء من حيث الفريق أو أكاديمية الشباب".

هبط ألميريا من الدوري الإسباني في عام 2024. ومع ذلك، يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية - بفارق نقطتين عن المتصدر راسينغ سانتاندير - ولا يزال في صدارة السباق على الصعود.

سيكون وجود رونالدو، إلى جانب علاقاته وقدرته على جني الأموال، موضع ترحيب كبير في ملعب باور هورس. لا تزال هناك إمكانية أن يستثمر CR7 في أندية أخرى قبل أن يعلق حذاءه التاريخي في تسجيل الأهداف للمرة الأخيرة.