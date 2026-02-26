Getty
ترجمه
كريستيانو رونالدو يشتري حصة في نادي ألميريا الإسباني في إطار سعيه لتحقيق طموحه في امتلاك نادٍ
أيقونة ريال مدريد رونالدو يعود إلى كرة القدم الإسبانية
وقد واجه رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، فريق ألميريا خلال فترة لعبه الأسطورية في سانتياغو برنابيو، حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية لصفقته الأخيرة، ولكن يقال إنه قام بـ "استثمار استراتيجي طويل الأجل".
وجاء في بيان على الموقع الرسمي لألميريا: "استحوذ كريستيانو رونالدو على 25% من أسهم UD Almería من خلال CR7 Sports Investments، وهي شركة تابعة لـ CR7 SA، في خطوة مهمة في التوسع المستمر لكل من النادي ومحفظة الاستثمارات لرجل الأعمال البرتغالي.
"هذه الاتفاقية جزء من التوسع الدولي للكيان الذي يقوده الرئيس محمد الخريجي من خلال تكتل أعماله SMC Group."
- Getty
الملكية كانت منذ فترة طويلة جزءًا من خطة رونالدو الكبرى
كان نادي ألميريا موضوع استحواذ من قبل مجموعة استثمارية سعودية في مايو 2025. يلعب رونالدو، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، حاليًا في الشرق الأوسط مع ناديالنصر، حيث يرتبط بأكثر العقود ربحًا في عالم كرة القدم.
وقد أعرب اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عن رغبته في دخول مجال الملكية بمجرد انتهاء مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية. وقال عن شراء نادٍ تأسس عام 1989: "لطالما كان لدي طموح للمساهمة في كرة القدم خارج الملعب. UD Almería هو نادٍ إسباني يتمتع بأساس قوي وإمكانيات نمو واضحة. أرغب في العمل مع الفريق الذي يقود النادي لدعمه في مرحلته الجديدة من النمو".
أعرب محمد الخريجي، رئيس نادي ألميريا، عن سعادته بانضمام رونالدو، قائلاً في بيان له: "إنه يعتبر الأفضل على أرض الملعب. إنه يعرف الدوريات الإسبانية جيدًا ويدرك إمكانات ما نبنيه هنا سواء من حيث الفريق أو أكاديمية الشباب".
هبط ألميريا من الدوري الإسباني في عام 2024. ومع ذلك، يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية - بفارق نقطتين عن المتصدر راسينغ سانتاندير - ولا يزال في صدارة السباق على الصعود.
سيكون وجود رونالدو، إلى جانب علاقاته وقدرته على جني الأموال، موضع ترحيب كبير في ملعب باور هورس. لا تزال هناك إمكانية أن يستثمر CR7 في أندية أخرى قبل أن يعلق حذاءه التاريخي في تسجيل الأهداف للمرة الأخيرة.
رونالدو يدعم محاكاة رينولدز وماك في ريكسهام
وقد قال زميله السابق في مانشستر يونايتد لويس ساها سابقًا عن الأيقونة البرتغالية التي تسير على خطى نجوم هوليوود في شمال ويلز: "يمكن لكريستيانو رونالدو أن يحذو حذو رايان رينولدز في ريكسهام وسيحقق نجاحًا كبيرًا. لا يوجد مروج أفضل في العالم من كريستيانو، وسيحقق ذلك نتائج رائعة في أي نادٍ لكرة القدم بغض النظر عن مستواه.
"وسائل التواصل الاجتماعي آلة ضخمة ولا أحد يستطيع منافسة كريستيانو، فهو أكبر نجم في العالم ومهما فعل بعد تقاعده، سيتبعه الناس. لقد جلب 20 مليون متابع إضافي إلى النصر في عام واحد، وإذا قرر شراء نادٍ، فقد يكون العدد أكبر من ذلك.
"أحدث رايان رينولدز وروب ماكلهنني تأثيرًا كبيرًا في ريكسهام على الفور وتمكنا من إنفاق الكثير من المال على اللاعبين، وقد رأينا النجاح الذي حققوه منذ ذلك الحين. سأكون سعيدًا جدًا بأن أكون مديرًا رياضيًا إذا قرر كريستيانو رونالدو شراء نادٍ!"
- Getty
رونالدو ينضم إلى مبابي ومودريتش في نادي أصحاب المصلحة
ينضم رونالدو إلى أمثال كيليان مبابي ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وخوان ماتا ليصبح لاعباً يمتلك حصة في نادٍ. وقد تضاف أسماء أخرى إلى هذه القائمة في المستقبل القريب، حيث يحاول أسطورة ريال مدريد الآخر، سيرجيو راموس، التفاوض على الاستحواذ على فريق طفولته، إشبيلية.
إعلان