كريستيانو رونالدو يبعث برسالة راقية إلى ليندسي فون بعد خروج المتزلجة الأمريكية من المستشفى عقب سقوطها المروع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
تلاشى الخوف من بتر الأطراف بعد خضوع فون لخمس عمليات جراحية
كان هناك مخاوف من أن تفقد فون ساقها في مرحلة ما، حيث كان بترها احتمالاً واقعياً للغاية، لكن بعض أفضل الأطباء في هذا المجال ساعدوا في وضعها على طريق الشفاء التام.
وقعت مشاهد مخيفة في جبال شمال إيطاليا بعد 13 ثانية فقط من بدء فون محاولتها الجديدة للفوز بالميدالية الذهبية. وخضعت منذ ذلك الحين لأربع عمليات جراحية كبرى في أوروبا وعملية أخرى في الولايات المتحدة، موطنها الأصلي، حيث حظيت جهود الدكتور توم هاكيت بالتصفيق لكونه ساعد في منع فون من فقدان أحد أطرافها.
فون تشرح الإصابات التي تعرضت لها خلال الحادث المروع
في منشور عاطفي على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تمكنت فون أخيرًا من مغادرة المستشفى، قالت اللاعبة البالغة من العمر 41 عامًا - التي عانت من إصابة في أربطة الركبة قبل أسابيع قليلة من افتتاح الألعاب الأولمبية - عن الإصابات المروعة التي تعرضت لها: "لقد تعرضت لكسر معقد في عظم الساق، كما كسرت رأس عظم الساق، وكان كل شيء في حالة من الفوضى، وكان السبب في تعقيد الحالة هو إصابتي بمتلازمة الحيز. متلازمة الحيز هي عندما تتعرض منطقة من جسمك لصدمة شديدة بحيث يتجمع فيها الكثير من الدم ويصبح عالقًا. وهي تؤدي في الأساس إلى سحق كل شيء في الحيز - العضلات والأعصاب والأوتار، وكل شيء يموت. أنقذ الدكتور توم هاكيت ساقي، أنقذها من البتر.
"قام بما يسمى بقطع اللفافة، حيث قام بفتح جانبي ساقي، وسمح لها بالتنفس، وأنقذني. أنا دائماً أتحدث عن أن كل شيء يحدث لسبب ما. لو لم أكن قد مزقت الرباط الصليبي الأمامي، وهو ما كان سيحدث على أي حال في هذا الحادث، لما كان توم [هاكيت] موجوداً، ولما كان قادراً على إنقاذ ساقي. أشعر أنني محظوظ جدًا وممتن له، لهذه الجراحة التي استغرقت ست ساعات لإعادة بناءها، والتي سارت بشكل مذهل. مكثت في المستشفى لفترة أطول قليلاً مما كنت أتمنى لأن مستوى الهيموجلوبين لدي كان منخفضًا جدًا بسبب فقدان الدم من جميع العمليات الجراحية.
"كنت أعاني كثيرًا، وكان الألم خارج عن السيطرة قليلاً واضطررت إلى إجراء عملية نقل دم. ساعدني ذلك كثيرًا وتجاوزت المرحلة الصعبة وأنا الآن خارج المستشفى. أنا الآن على كرسي متحرك، وأنا غير قادر على الحركة، وسأظل على كرسي متحرك لفترة لأنني كسرت كاحلي الأيمن أيضاً. آمل أن أتمكن من استخدام العكازات قريباً، لكننا سنرى، وربما سأستخدم العكازات لمدة شهرين على الأقل. لكنني سأبدأ على الفور في إعادة التأهيل وأرى ما يمكنني فعله وأتخذ خطوة تلو الأخرى، كما أفعل دائماً".
رونالدو يرسل رسالة دعم إلى "الأسطورة" فون
تدفقت رسائل الدعم إلى فون، وكان النجم البرتغالي رونالدو من بين الذين قدموا كلمات التشجيع. يعرف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، الذي لا يزال قوياً في فريق النصر السعودي، كل شيء عن المنافسة على أعلى مستوى بعد بلوغه سن الأربعين.
وكتب الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية في قسم التعليقات على منشور فون: "يتم تعريف الأبطال باللحظات التي يفوزون فيها، واللحظات التي يرفضون فيها الاستسلام. ليندسي فون، الجبال التي تغلبت عليها لم تكن أبدًا أكبر من القوة التي تحملينها. استمري في القتال. الأساطير دائمًا ما ترتقي".
بعد أسبوعين مرهقين من العمليات الجراحية والرعاية الطبية، تسعد فون بالعودة إلى المنزل. وأضافت عند بدء برنامج إعادة تأهيل طويل: "سأركز الآن على إعادة التأهيل والتقدم من الكرسي المتحرك إلى العكازات في غضون بضعة أسابيع.
"سيستغرق الأمر حوالي عام حتى تلتئم جميع العظام، وبعد ذلك سأقرر ما إذا كنت أريد إزالة جميع الأجزاء المعدنية أم لا، ثم أعود إلى الجراحة وأصلح أخيرًا الرباط الصليبي الأمامي. سيكون الطريق طويلاً، لكنني سأصل إلى هناك. على الأقل خرجت من المستشفى. أحبكم جميعًا."
رونالدو، أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، لا يزال في قمة عطائه في سن 41
تمكن رونالدو من تجنب الإصابات الخطيرة طوال مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية. وقد سمح له ذلك باللعب بعد تجاوزه سن 41 عامًا، ولا يزال هذا المهاجم الخالد بعيدًا عن التقاعد، حيث يستهدف مكانًا في منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، ويبحث عن انتقال آخر - ربما للانضمامإلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم - بعد أن خاض تجربة في الشرق الأوسط.
