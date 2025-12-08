رغم أن منتخبي السعودية والمغرب قد تأهلا بالفعل لدور الثمانية من كأس العرب قطر 2025 إلا أن نهاية المباراة لم تسودها الروح الرياضية سواء بين الجانبين أو داخل صفوف الأخضر.
كأس العرب 2025 | تعنيف في الملعب وصفعة مفاجئة على الوجه في المؤتمر الصحفي .. هيرفي رينارد يعاقب لاعب المنتخب السعودي عقب الهزيمة أمام المغرب
المغرب يهزم السعودية
حقق المنتخب المغربي اليوم الإثنين، الفوز أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله كريم البركاوي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.
هذا الانتصار منح كتيبة المدرب طارق السكتيوي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، لتتأهل لمواجهة المنتخب السوري في دور الثمانية.
فيما خسر الصقور الخضر صدارة المجموعة، وتجمد رصيدهم عند ست نقاط في الوصافة، لكنهم سيواجهون المنتخب الفلسطيني في دور الثمانية.
هيرفي رينارد يوبخ ثنائي المنتخب السعودي
الهدف الذي سجله أسود الأطلس في مرمى الأخضر السعودي جاء بعد خطأ في التمرير من قبل المدافع عبدالإله العمري، على إثر سوء تفاهم بينه وبين زميله الظهير نواف بوشل، حتى انتهت اللعبة بعرضية من طارق تيسودالي لزميله كريم البركاوي، حولها الأخير في الشباك بنجاح.
فيما أتت فرصة للسعودية لإدراك التعادل في الشوط الثاني بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها المهاجم عبدالله الحمدان بعد نزوله كبديل بدقائق قليلة.
لكن عبدالله الحمدان قرر تسديد ضربة الجزاء على طريقة "بانينكا"، ليهدرها بغرابة شديدة، مضيعًا فرصة التعادل على زملائه.
عطفًا على تلك الأحداث، نزل الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، لأرض الملعب عقب نهاية المباراة، موبخًا العمري والحمدان.
شبكة قنوات "الكاس" القطرية نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر به رينارد منفعلًا على الثنائي، قبل أن يتركهما ويغادر أرضية الملعب.
الحمدان يُقبّل رأس رينارد .. ويعتذر للجماهير!
تعنيف رينارد للحمدان على أرض الملعب وسط الجميع، "لم يفسد للود قضية" بالنسبة للمهاجم السعودي، حيث قرر مصالحته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة..
فور دخول الحمدان لقاعة المؤتمر، بادر بتقبيل رأس مدربه، وكأنه يعتذر له على تنفيذ ضربة الجزاء بطريقة مستهترة بعض الشيء.
هنا علق الفرنسي: "الحمدان يعد كواحد من أبنائي، لكن أحيانًا يُخطئ الأبناء في المدرسة، لذا علينا أن نصحح لهم الأخطاء، هذا لا يعني أننا لم نعد نحبهم".
وأضاف: "عندما لا نحترم كرة القدم .. نخسر، وعندما تمثل بلدك .. عليك اللعب باحترافية".
من جانبه، بعدما اعتذر المهاجم لمدربه، اعتذر كذلك للجماهير السعودية قائلًا: "الأخطاء جزء من كرة القدم، واليوم أنا أخطأت في حق المنتخب والمشجعين، كنت أتمنى أنا أحضر المؤتمر وأنا صاحب هدف المباراة وحاصل على جائزة الأفضل، لكنني قدمت لأعتذر للمدرب والجهاز الفني وزملائي وللجمهور، وإن شاء الله نعوضكم عما حدث اليوم".
صفعة رينارد للحمدان
المفاجأة كانت بعدما أنهى عبدالله الحمدان تصريحاته في المؤتمر الصحفي..
هيرفي رينارد بادر وقتها بجذبه من ذراعه، وبينما كان يظن اللاعب أنه سيقبله إلا أن المدرب الفرنسي فاجأه بصفعة على وجهه، تبعها بابتسامة عريضة على وجهه.
لكن المهاجم السعودي لم يتراجع عن موقفه، وقام بتقبيل رأس مدربه مرة أخرى، معترفًا بحجم خطأه.
مشادة العمري وبولاكسوت
على جانب آخر، شهدت نهاية المباراة نفسها أيضًا مشادة كلامية بين لاعبي الفريقين..
المشادة بطلها عبدالإله العمري؛ لاعب السعودية، ونظيره في المغرب محمد بولاكسوت، لكن لم يظهر سبب انفجار الأول في وجه الأخير بالطريقة التي ظهر بها في الفيديو الذي نشرته شبكة قنوات "الكاس".
لكن تمكن طارق السكيتوي؛ المدير الفني لأسود الأطلس، في احتواء الموقف، حيث قام بتقبيل رأي مدافع الأخضر السعودي لتهدئته.
موعد مباريات دور الـ8
من المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني في 11 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن دور الثمانية.
فيما تقام قبلها مواجهة المنتخب المغربي أمام نظيره السوري في الخامسة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – في اليوم ذاته (11 ديسمبر).
تكرار سيناريو كأس العرب 2021
قطر كانت قد استضاف النسخة الماضية من كأس العرب 2021، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقد أوقعت القرعة وقتها المنتخب السعودي رفقة نظيره المغربي، بجانب منتخبي الأردن وفلسطين.
وقتها شارك الأخضر السعودي بالفريق الرديف، فبدأ البطولة متلقيًا الهزيمة أمام منتخب الأردن بهدف نظيف.
في الجولة الثانية من النسخة نفسها، تعادل الصقور الخضر أمام المنتخب الفلسطيني بهدف لكل منهما، لتتعقد حسابات تأهل السعودية للدور المقبل.
في الجولة الثالثة، كانت المواجهة المصيرية أمام المنتخب المغربي، لكن الكتيبة السعودية فشلت في تحقيق الفوز أو حتى التعادل، وتلقت الهزيمة وقتها بهدف نظيف، لتودع البطولة بنقطة وحيدة من دور المجموعات.
أما المنتخب المغربي فقد حقق العلامة الكاملة (تسع نقاط) خلال دور المجموعات بكأس العرب قطر 2021، حيث بدأ بالفوز أمام المنتخب الفلسطيني برباعية نظيفة، وبالنتيجة نفسها انتصر أسود الأطلس أمام الأردن، وأخيرًا الفوز أمام السعودية (1-0)، ليتأهلوا لدور ربع النهائي.
في ربع نهائي كأس العرب قطر 2021، اصطدم المنتخب المغربي بنظيره الجزائري، حيث كانت المحطة الأخيرة لأسود الأطلس في البطولة.
المنتخبان تعادلا بثنائية لكل منهما، فيما أهدت ركلات الحظ الترجيحية بطاقة التأهل لنصف النهائي لمحاربي الصحراء منتصرين بـ(5-3)، حتى شقوا طريقهم إلى النهائي وحققوا اللقب في الأخير على حساب المنتخب التونسي.