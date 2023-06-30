تفاصيل عقد البرتغالي لويس كاسترو لقيادة النصر السعودي

تم كشف الستار عن الراتب الذي قد يتقاضاه المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لتدريب النصر السعودي.
وعلم جول من قبل، أن النصر يقترب من تعيين كاسترو كمدير فني جديد بعد قبوله عرض النادي، وأن المدرب السابق لشاختار دونيتسك، متحمس لقيادة العالمي.
ووفقًا لصحيفة الرياضية، سيقوم البرتغالي كاسترو، قريبًا بتوقيع عقد مع نادي النصر السعودي، يمتد لعامين.
كما أكدت الصحيفة أن المدير الفني البرتغالي، سوف يحصل على 6 مليون يورو، مع جهازه الفني بأكمله، في العام الواحد.
الجدير بالذكر أن، حقق المدرب البرتغالي من قبل لقب الدوري الأوكراني، والبرازيلي، وكأس أمير قطر.
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