بعد إيران .. أمريكا تحرم دولة جديدة من حضور مشجعيها في كأس العالم 2026!

في الصيف المقبل، ستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أكبر كأس عالم على الإطلاق. وستشارك هايتي في هذه المغامرة للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1974، وهو إنجاز ألهب حماس البلد بأسره. ولكن بينما يستعد فريق جريناديرز لإعادة عيش لحظة فريدة من نوعها، جاء بيان أمريكي ليخمد الحماس.

فالإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب، التي كانت قد اتبعت بالفعل سياسة هجرة صارمة للغاية، تواصل فرض حظر دخول أراضيها على مواطني 19 دولة، من بينها هايتي. وفي يونيو، أقر دونالد ترامب نصًا يحظر دخول هذه الجنسيات إلى الأراضي الأمريكية، وهي إجراء سياسي ينطبق حتى في سياق كأس العالم.