"أحد أبناء نيجريرا".. قناة ريال مدريد تفتح النار على حكام نهائي السوبر الإسباني!

"أحد أبناء نيجريرا"، هكذا وصفت قناة ريال مدريد حكم مباراة برشلونة في كأس السوبر الإسباني ، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء الغد إلى مدينة جدة، حيث يحتضن ملعب "الإنماء" كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.
ويدخل برشلونة اللقاء بصفته المرشح الأوفر حظاً بعد استعراضه القوي بخماسية في شباك بيلباو، حيث يطمح المدرب هانزي فليك لاستغلال هذه الحالة الفنية العالية للثأر من خسارة الدوري وتحقيق أول ألقاب الموسم، موجهًا بذلك ضربة معنوية لغريمه.
في المقابل، يخوض ريال مدريد الاختبار تحت ضغوط كبيرة تحاصر مدربه تشابي ألونسو، فبعد تأهل بشق الأنفس أمام أتلتيكو، يعاني "الميرنجي" من غيابات دفاعية مؤثرة تشمل روديجر وميليتاو، رغم النبأ السار بعودة كيليان مبابي.
استبقت قناة ريال مدريد الرسمية (RMTV) نهائي السوبر الإسباني بشن هجوم عنيف وغير مسبوق على طاقم التحكيم المُعين للكلاسيكو، واصفة حكم الساحة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وحكم الفيديو (VAR) تروخيو سواريز بأنهما "ثنائي من فيلم رعب".
وصعدت القناة لهجتها بوصف مونويرا بأنه "أحد أبناء نيجريرا"، مستذكرة ما أسمته بـ"الأداء الكارثي" له ضد الملكي سابقاً، خاصة في المباريات التي تواجد فيها تروخيو سواريز في غرفة الفيديو.
ضغط الجدول الزمني لا يؤثر على اللاعبين فحسب، بل يطال الحكام أيضاً. وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر بكورديرو فيجا الحكم الرابع المعين للكلاسيكو من قبل اللجنة الفنية للحكام (CTA).
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن أدريان لن يتمكن من التواجد في نهائي الغد بداعي الإصابة، واضطرت اللجنة الفنية للحكام إلى اتخاذ قرار بتعيين بديل بشكل عاجل.
وكان البديل المختار هو أدريان كينتيرو جونزاليس، والذي سيتولى مهام الحكم الرابع. وهي مهمة حاسمة في حال إصابة حكم الساحة الرئيسي (مونويرا مونتيرو)، حيث يصبح الحكم [الرابع] هو المسؤول عن إدارة المباراة حتى النهاية.
المواجهة المرتقبة تحمل طابعًا خاصًا، إذ يتساوى الفريقان في عدد الانتصارات بكأس السوبر الإسباني منذ إقامتها في السعودي بواقع (فوزين لكل منهما)، ما يجعل نهائي جدة 2026 بمثابة "كسر التعادل" في سجل الكلاسيكو خارج إسبانيا.
وبالنظر إلى السوابق التاريخية، فإن الفريق المنتصر في هذه المباراة سيكون مرشحًا قويًا للظفر بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم، حيث تكتسب هذه المواجهة أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد التتويج بالكأس؛ إذ أصبحت البطولة مؤشراً حقيقياً لمسار الموسم، فإما أن يرسخ برشلونة هيمنته، أو ينجح الملكي في تصحيح مساره وإنقاذ موسمه.
يُحكم نادي برشلونة قبضته على السجل التاريخي لأبطال كأس السوبر الإسباني، متربعاً على القمة برصيد 15 لقباً (آخرها نسخة 2025)، إضافة إلى حلوله وصيفاً في 12 مناسبة.
ويأتي الغريم التقليدي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 13 لقباً. وتشتد المنافسة في المراكز التالية، حيث يتقاسم أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا المركز الثالث بـ 3 ألقاب لكل منهما، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد لقبين فقط رغم خوضه النهائي 7 مرات (خسر 5 منها).
وتضم قائمة الأندية المتوجة بلقب وحيد كلاً من فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا، وريال سوسيداد.
وعلى الصعيد الفردي، يظل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة دون منازع برصيد 14 هدفاً، متفوقاً بفارق كبير على أقرب ملاحقيه راؤول جونزاليس وكريم بنزيما (7 أهداف لكل منهما).
