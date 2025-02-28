"قضية المنشطات ضد لاعب الدوري السعودي حقيقية" .. قانوني يرد على تكذيبه ويبرر قراره المثير للجدل!

رد القانوني الرياضي أحمد الشيخي، على التقارير التي تكذب وجود قضية "منشطات"، ضد أحد لاعبي دوري روشن السعودي للمحترفين.
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الشيخي أعلن في وقتٍ سابق، ثبوت تناول أحد لاعبي دوري روشن السعودي لـ"المنشطات"؛ حيث تم إيقافه 3 أشهر في البداية، قبل أن يعلم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالواقعة؛ ليقدم استئنافًا أمام محكمة "كاس"، التي غلظت العقوبة إلى الإيقاف 4 سنوات.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
ومن ناحيتها.. نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر باللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، عدم وجود أي قضية ضد لاعب في دوري روشن السعودي، مؤكدة أن هذا الأمر "غير صحيح".