الهلال يتحرك بقوة .. إجراء عاجل ضد متهمي ميتروفيتش بـ"تناول المنشطات"!

ميتروفيتش يغيب عن الملاعب منذ فترة..

الكثير من الجدل أثير في الأيام القليلة الماضية، بشأن ثبوت تعاطي أحد لاعبي دوري المحترفين السعودي لـ"المنشطات"؛ قبل أن يتم نفي هذا الأمر مؤخرًا.

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وأثناء جدل تعاطي أحد لاعبي دوري المحترفين لـ"المنشطات"؛ قام قطاع كبير من المؤثرين والجماهير، وحتى بعض الإعلاميين، بتوقع بعض الأسماء التي قد تكون هي المقصودة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من بين الأسماء التي تم اتهامها بذلك؛ النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.