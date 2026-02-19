"واقعة ويبو" دليل براءة وأسطورة بنفيكا تحت التهديد .. القانون يعجز أمام قضية فينيسيوس و"سوء النية" لا يكفي لإدانة بريستياني

لا يزال الحديث مستمرًا عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني، هل قام الأخير بتوجيه إساءات عنصرية للنجم البرازيلي؟ وإن حدث ذلك .. أين الدليل؟

القصة بدأت في الدقيقة 50 من عمر مباراة ريال مدريد وبنفيكا يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق البرتغالي، حين سجل فينيسيوس هدف فريقه الأول والوحيد.

رقصة بجانب الراية الركنية بدت وكأنها مبالغًا فيها، تسببت في غضب جماهير بنفيكا ومن ثم بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الأرجنتيني الشاب جانلوكا بريستياني.

اللاعب شوهد وهو يغطي فمه بقميصه حتى لا يرى أحد ما يقوله، وبعدها انفعل فينيسيوس وتوجه إلى الحكم لتحذيره من تعرضه للعنصرية ووصفه بـ"القرد" لتتوقف المباراة لأكثر من 10 دقائق.