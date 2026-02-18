Goal.com
أين الحقيقة بأزمة فينيسيوس وبريستياني؟ فيديو من بنفيكا للتشكيك في شهادة مبابي و"نفاق" مورينيو يقلب الجميع ضده!

البعض لم يقتنع بنصيحة المدرب البرتغالي للنجم البرازيلي

على مدار الساعات الماضية، تصدر الثنائي فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني المشهد في أوروبا ومختلف أنحاء العالم، بسبب ما جرى بينهما في مواجهة ريال مدريد وبنفيكا، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

متى بدأت القصة؟ عندما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول الذي منح فريقه الفوز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، واحتفل بطريقة لم تعجب الجماهير البرتغالية ليبدأ الهجوم العنيف ضده.

مشهد مكرر لطالما شاهدناه في العديد من المناسبات لفينيسيوس، وقنبلة موقوتة في أي وقت سواء بدأ البرازيلي الاستفزاز أو كان هو رد الفعل.

اتهامات العنصرية ظهرت في كل مكان تجاه جماهير بنفيكا الغاضبة، وكذلك بريستياني الذي شوهد ويقول شيئًا ما لفينيسيوس وهو يغطي فمه بقميص فريقه.

وفي السطور التالية، سنقوم بالتحقيق في كل شيء، دفاع من ناحية وهجوم وتنديد من ناحية أخرى، وحتى الآن لم يُثبت أي شيء على الأرجنتيني الذي قيل أنه وصف منافسه بـ"القرد"..

    بيان من فينيسيوس وشهادة مبابي

    البرازيلي قال في بيان رسمي:"العنصريون جبناء بطبيعة الحال، عليهم تغطيهم أفواههم لإظهار مدى ضعفهم، ولكنهم أيضًا تحت حماية من يمتلكون السلطة لمعاقبتهم، ما حدث لم يكن جديدًا في حياتي أو مشوار فريقي، تلقيت بطاقة صفراء بسبب الاحتفال ولا أفهم لماذا".

    وأضاف:"لا أريد الظهور في مثل هذه المواقف، خاصة في بعد هذا الانتصار الكبير، عندما يجب أن تكون العناوين عن ريال مدريد، ولكن كان علي الخروج للحديث".

    وفي سياق متصل قال كيليان مبابي:"بنفيكا فريق عظيم، الأمر لا يتعلق بأي شيء ضدهم، ولكن بريستياني يجب ألا يلعب في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، هل اعتذر؟ هل شاهدنا أي نبرة أسف على وجهه؟ نحن لسنا أغبياء، أنا وفينيسيوس شاهدنا ما قاله".

    وتابع:"فينيسيوس يمكنه الرقص كما يشاء ولا يجب أن يتوقف أبدًا، لا يوجد شخص يمكنه التحكم في أفعاله وطريقة احتفاله بالأهداف".

    وواصل حديثه:"بريستياني وصف فينيسيوس بالقرد وهذا الأمر حدث 5 مرات في المباراة، الاتحاد الأوروبي لديه أفضل كاميرات ممكنة، الآن علينا الانتظار لرؤية ما سيحدث بعد هذا السلوك المرفوض".

    وخرج فيديريكو فالفيردي بشهادة أخرى قائلًا:"عندما تغطي فمك بهذه الطريقة، فهذا يعني أنك ستقول شيئًا قبيحًا، ما قاله مثير للشفقة وفي قمة السوء".

    بعض منصات التواصل الاجتماعي أيضًا، نشرت بعض اللقطات التي توضح قيام مجموعة من جماهير بنفيكا بحركات "القرد" في اتجاه فينيسيوس خلال المباراة.

  • رواية مبابي الكاملة

    وفي سياق متصل قال مبابي بشكل أكثر تفصيلًا:"سأقول لكم القصة الكاملة، فينيسيوس سجل هدفًا ثم احتفل، الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان ضده، هذه الأمور طبيعية وتحدث، ولكن حدث شجارًا مع بعض لاعبي بنفيكا، من الأفضل دائمًا ألا ندع الأمور تتفاقم".

    وواصل حديثه:"إنها مباراة في دوري أبطال أوروبا، المسابقة الأكبر في العالم، الجميع يريد الفوز وهذا أمر طبيعي، اللاعب رقم 25 من بنفيكا الذي لا أريد ذكر اسمه لأنه لا يستحق ذلك، بدأ في توجيه الشتائم والحديث بصورة مهينة".

    وأوضح:"لقد قام بوضع قميصه على فمه وقال كلمة قرد 5 مرات، سمعتها أكثر من مرة، وكذلك أكثر لاعب من بنفيكا سمعه، وهنا بدأ كل شيء، لدي كل الاحترام لبنفيكا ومدربه الذي يعتبر من الأفضل في التاريخ وفعل الكثير لريال مدريد، ولكن يجب معاقبة هذا اللاعب بالمنع من المشاركة في هذه البطولة العريقة".

    وبعدها تلقى فينيسيوس دعمًا هائلًا من جميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المواجهة، وعلى رأسهم دين هاوسن وأوريليان تشواميني والمدرب ألفارو أربيلوا.

    كيف رد بنفيكا على الاتهامات؟

    بعد الأنباء التي انتشرت في كل مكان وشهادات لاعبي ريال مدريد، خرج بنفيكا من أجل الرد بمقطع فيديو، في محاولة لنفي سماع زملاء فينيسيوس لأي شيء قاله بريستياني.

    وعلق النادي البرتغالي على هذا المقطع:"كما نرى في الصور، بالنظر إلى المسافة، لم يسمع أحد من لاعبي ريال مدريد أي شيء عكس ما قالوا في تصريحاتهم".

    وفي بيان آخر خرج به بنفيكا، قال النادي إن الأنباء المنتشرة حول تورط الرئيس روي كوستا في شجار جسدي مع شخص من ريال مدريد جميعها غير صحيحة.

    ومن جانبه قال بريستياني:"أريد توضيح شيئًا ما بخصوص الواقعة، لم أقل أي إساءات عنصرية لفينيسيوس الذي فهم كلماتي بطريقة خاطئة".

    وأكد:"لم أكن عنصريًا في يوم من الأيام تجاه أي شخص، وللأسف تلقيت بعض التهديدات من لاعبي ريال مدريد بعض المباراة".

    جوزيه مورينيو يدافع عن ناديه

    وجاء دور المدرب البرتغالي للحديث عن رأيه، حيث قال للصحفيين:"لماذا لم يحتفل فينيسيوس جونيور مثل دي سيتفانو أو بيليه أو إيزيبيو؟ سجلت هدفًا رائعًا، فلماذا تفعل ذلك؟".

    وأضاف:"هذه الأشياء تحدث معه بشكل مستمر، هذا هو الشيء الوحيد الذي لا أفهمه أبدًا، عندما يتكرر له الأمر في أكثر من ملعب فهنا علينا التوقف، قلت له لقد سجلت هدفًا مبهرًا، فلماذا تحتفل هكذا؟ لماذا لم تستطع التصرف فقط كلاعب عظيم؟".

    واستمر المدرب المخضرم:"أخبرته أن الاحتفال يجب أن يكون بطريقة مختلفة، بنفيكا لديه لاعب أسود ضمن أهم أساطيره وهو إيزيبيو، لسنا عنصريين بأي شكل من الأشكال".

    المثير هنا أن كلمات مورينيو انقلبت عليه بسبب حديثه عن طريق الاحتفال، حيث ظهرت له العديد من الصور المختلفة لفتراته مع إنتر وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وهو يحتفل بطريقة مستفزة للفريق الخصم.

    وبعد كل ذلك، تبدو الحقيقة غائبة وغير واضحة حتى الآن، الشبهة موجودة لأن لاعب بنفيكا قام بتغطية فمه بالقميص، وأصبح من الصعب للغاية معرفة ما قاله بالضبط لفينيسيوس!

    تحقيق شامل من الاتحاد الأوروبي

    ووسط كل هذا الجدل قام الاتحاد الأوروبي بالتعليق رسميًا على الواقعة، معلنًا فتح التحقيق الشامل عن ما حدث في مباراة ريال مدريد وبنفيكا، على أن يتم استخدام كاميرات الملعب وشهادات المتواجدين.

    وفي حالة ثبوت العنصرية على بريستياني، قد يصل الأمر إلى معاقبته للإيقاف لفترة تصل إلى 10 مباريات أو مدة محددة طويلة، وهو قرار صارم يتم اتخاذه في مثل هذا النوع من الحالات التي تخص التمييز بسبب اللون أو الدين أو النوع.

    ومن المقرر أن يتم عقد عدة جلسات لتحقيق، سيظهر فيها فينيسيوس ولاعب بنفيكا من أجل الاستماع لهما، مع الاستعانة بشهادة اللاعبين وعلى رأسهم كيليان مبابي.

    ومع الوضع في الاعتبار أن مباراة العودة بين الفريقين ستكون الأسبوع القادم، قد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية اتخاذ القرار النهائي.

