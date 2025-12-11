"حكم ضعيف الشخصية ومسيرته مشبوهة" .. هجوم إيطالي على فيليكس تسفاير بسبب "هديته" لليفربول أمام إنتر!

تسبب الحكم الألماني فيليكس تسفاير، في حالة من الغضب المتصاعد في إيطاليا، بسبب قراره بمنح ليفربول ركلة جزاء أمام إنتر في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت تتجه نحو التعادل السلبي بين الطرفين، قبل أن يسجل ليفربول هدف الفوز من ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه دومينيك سوبوسلاي، وهي اللقطة التي أثارت الجدل بسبب الشكوك حول صحتها.

الإعادة أظهرت أن أليساندر باستوني قام بمسك فلوريان فيرتس صانع ألعاب ليفربول داخل منطقة الجزاء، وهو أمر واضح وصريح، ولكن السؤال هنا، هل كان الأمر بهذه القوة ليستحق احتساب خطأ على المدافع الإيطالي؟