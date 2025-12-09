عين على الحكم | عدو فان دايك فعلها من جديد وإيكيتيكي جعل فرحة ليفربول تتحول لـ"كذبة" أمام إنتر!

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك شوهد وهو يحاور فيليكس تسفاير بعد المباراة، اعتراضًا منه على عدم احتساب الهدف، وليست هذه المرة التي يعيش فيها مدافع الريدز حالة من الإحباط بسبب نفس الحكم.
فان دايك خرج للهجوم على تسفاير بعد احتسابه ركلة جزاء لإنجلترا أمام هولندا، في نصف نهائي 2024، وهي المباراة التي أدت إلى خروج بلاده.
النتيجة كانت تشير إلى تقدم هولندا بهدف دون رد سجله تشافي سيمونس، لترد إنجلترا بهدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها هاري كين من تدخل قام به دينزيل دومفريس لاعب الفريق الخصم، قبل أن يحرز أولي واتكينز هدف الفوز للأسود الثلاثة بالدقيقة 91 من زمن المباراة.
ومن جانبه قال فان دايك عن خروج بلاده في تصريحات لشبكة "beIN Sports":"لماذا لا يجب على الحكام شرح قراراتهم؟ قلت ذلك لوسائل إعلام هولندية، الحكم قرر العودة سريعًا إلى غرفته وغادر الملعب دون أن أقوم بمصافحته، هذا يشرح كل شيء".
وأضاف:"من الصعب تقبل هذه الخسارة، مررنا بسنة صعبة للغاية، كان لدينا حلم كبير وشعرنا أننا اقتربنا من تحقيقه، ولكن هناك تفاصيل صغيرة للغاية تؤثر بشكل كبير جدًا على مجريات أي مباراة، لم يأتوا إلى هنا ليشرحوا لنا ما حدث، مثلما نفعل نحن عندما نقوم بأي خطأ، ولكن بشكل عام لا ينبغي أن أتحدث كثيرًا عن الآخرين، علينا النظر إلى أنفسنا قبل كل شيء".