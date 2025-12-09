هدف كوناتي الملغيGetty Images Sport
عين على الحكم | عدو فان دايك فعلها من جديد وإيكيتيكي جعل فرحة ليفربول تتحول لـ"كذبة" أمام إنتر!

هدف غير صحيح للمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي

لحظات من السعادة الكاذبة، عاشتها جماهير ليفربول مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريق أمام إنتر، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

كرة رأسية من إبراهيما كوناتي مدافع الريدز تسكن شباك الحارس يان سومير، وسط سعادة بالغة لفريق تنفس الصعداء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حامل لقب البريميرليج.

ولكن فجأة، تأتي اللحظة التي كان يخشاها الجميع فيليكس تسفاير يشير إلى الاحتكام لتقنية الفيديو، من أجل تعكير فرحة جماهير ليفربول على ملعب الفريق الإيطالي.

    لمسة يد من إيكيتيكي

    بالرجوع إلى الإعادة، سنجد أن لمسة إبراهيما كوناتي لا توجد عليها أي شبهة على الإطلاق، ليس لعب المدافع الفرنسي الكرة برأسه  في موضع سليم ولم يكن هناك تسلل أو أي شيء آخر.

    المشكلة كانت في الكرة المشتركة التي سقطت بين ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وهوجو إيكيتيكي، حيث قام المهاجم الفرنسي بلمس الكرة بيده قبل وصولها إلى كوناتي.

    غرفة تقنية الفيديو راجعت اللقطة أكثر من مرة، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، ليقوم الطاقم باستدعاء الحكم الألماني لرؤية اللقطة بنفسه، ليقرر إلغاء الهدف.

    الأمر استغرق حوالي 4 دقائق و33 ثانية من أجل الوصول لقرار حاسم، مما يعكس كم كان الأمر معقدًا على الحكم فيليكس تسفاير.

  • احتفال ليفربول بالهدف الملغيAFP

    ماذا قال رود خوليت عن تلك اللقطة؟

    خلال تواجده لتحليل المباراة على شبكة "بي إن سبورتس" قال النجم الهولندي السابق رود خوليت:"القانون يقول إن لم يكن الأمر مقصودًا يمكن احتساب الهدف، ولكنها لقطة ستكون مثيرة للجدل وسيتحدث عنها الجميع".

    وأضاف:"لمس إيكيتيكي للكرة بهذه الطريقة يمثل سوء حظ كبير لليفربول، هذا الهدف كان من المفترض أن يتم احتسابه بصراحة لصالح كوناتي".

    وتابع:"على الجانب الآخر، يمكنني تفهم مطالبة إنتر باحتسابها لمسة يد، لأنها بالفعل لمست يد إيكيتيكي بشكل واضح".

  • سابقة سيئة مع فان دايك

    المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك شوهد وهو يحاور فيليكس تسفاير بعد المباراة، اعتراضًا منه على عدم احتساب الهدف، وليست هذه المرة التي يعيش فيها مدافع الريدز حالة من الإحباط بسبب نفس الحكم.

    فان دايك خرج للهجوم على تسفاير بعد احتسابه ركلة جزاء لإنجلترا أمام هولندا، في نصف نهائي 2024، وهي المباراة التي أدت إلى خروج بلاده.

    النتيجة كانت تشير إلى تقدم هولندا بهدف دون رد سجله تشافي سيمونس، لترد إنجلترا بهدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها هاري كين من تدخل قام به دينزيل دومفريس لاعب الفريق الخصم، قبل أن يحرز أولي واتكينز هدف الفوز للأسود الثلاثة بالدقيقة 91 من زمن المباراة.

    ومن جانبه قال فان دايك عن خروج بلاده في تصريحات لشبكة "beIN Sports":"لماذا لا يجب على الحكام شرح قراراتهم؟ قلت ذلك لوسائل إعلام هولندية، الحكم قرر العودة سريعًا إلى غرفته وغادر الملعب دون أن أقوم بمصافحته، هذا يشرح كل شيء".

    وأضاف:"من الصعب تقبل هذه الخسارة، مررنا بسنة صعبة للغاية، كان لدينا حلم كبير وشعرنا أننا اقتربنا من تحقيقه، ولكن هناك تفاصيل صغيرة للغاية تؤثر بشكل كبير جدًا على مجريات أي مباراة، لم يأتوا إلى هنا ليشرحوا لنا ما حدث، مثلما نفعل نحن عندما نقوم بأي خطأ، ولكن بشكل عام لا ينبغي أن أتحدث كثيرًا عن الآخرين، علينا النظر إلى أنفسنا قبل كل شيء".

  • ظروف صعبة

    بعد التعادل مع سندرلاند 1/1 و3/3 مع ليدز يونايتد، يدخل ليفربول مباراة إنتر وهو بحاجة إلى الفوز للخروج من السلسلة السيئة والأوضاع المُحبطة التي يمر بها الفريق.

    ويلعب ليفربول اللقاء من دون نجمه المصري محمد صلاح، الذي تم استبعاده بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها أرني سلوت، واتهمه بظلمه وتحميله مسؤولية النتائج السيئة للريدز منذ بداية الموسم الجاري.

