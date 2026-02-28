AFP
فيكتور جيوكيريس هو "كابوس"! كيف يستغل أرسنال الإمكانات الكاملة للمهاجم الذي قد يكلفه 3.5 مليون جنيه إسترليني أخرى قبل نهاية الموسم
جيوكيريس يبدأ في إيجاد أقدامه
ومع ذلك، كان بداية جيوكيريس مع أرسنال بطيئة، حيث سجل خمسة أهداف فقط في أول 21 مباراة له في الدوري، ثلاثة منها ضد فريقي ليدز وبيرنلي الصاعدين. سارع الكثيرون إلى انتقاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، حيث وصف عدد من مشجعي كرة القدم المهاجم بأنه أسوأ صفقة في الموسم.
لكن المهاجم بدأ في إظهار أفضل مستوياته بعد أن سجل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك هدفين في فوز فريقه 4-1 في ديربي شمال لندن على منافسه توتنهام نهاية الأسبوع الماضي. سجل جيوكيريس هدفين في الشوط الثاني في ما يمكن اعتباره أفضل أداء له مع الغانرز هذا الموسم.
ويؤمن أرتيتا الآن أن أرسنال يسير على "المسار الصحيح" لإطلاق العنان لإمكانات جيوكيريس الكاملة.
أرسنال على "المسار الصحيح" لفتح إمكانات جيوكيريس
في حديثه يوم الجمعة، قبل استقبال منافسه اللندني تشيلسي يوم الأحد، أشار أرتيتا إلى أن جيوكيريس سيقدم المزيد بعد تسجيله هدفين يوم الأحد. "أعتقد أن شيئًا واحدًا يؤدي إلى آخر"، بدأ أرتيتا. "عندما تسجل الهدف الأول أو تقدم أداءً جيدًا، تحظى بمزيد من الوقت مع زملائك في الفريق، وتفهم المباريات والخصم والدوري بشكل أفضل. كل شيء يساعد.
نحن نعرف قدراته. إنه بلا شك مهاجم رائع. نحتاج إلى الاستفادة من قدراته، ونحتاج إلى فهمه بشكل أفضل، وهو يحتاج إلى فهم الفريق والدوري بشكل أفضل، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وعندما سُئل عما إذا كان جيوكيريس يعاني من مشكلة في الثقة بالنفس، أجاب أرتاتا: "هذا سؤال يجب أن يوجه له. من الواضح أنني أعرف المتطلبات التي يفرضها على نفسه، والتوقعات التي عليه أن يساعد الفريق في تحقيقها، وأنا واثق لأن في كثير من الأحيان، عندما يتدرب مدافعونا ضد لاعبينا، [تسألهم]، "كيف تشعرون عندما [تواجهونه]؟" و[يقولون]، "إنه كابوس".
"هذه طريقة جيدة جدًا لفهم جودة اللاعب أو كيفية الدفاع عنه".
الإضافات تبدأ في التراكم
دفع أرسنال 54.8 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار) للتعاقد مع جيوكيريس من سبورتينغ الصيف الماضي، لكن سلسلة من البنود قد ترفع هذا المبلغ إلى 63.5 مليون جنيه إسترليني (85 مليون دولار). ومع نهاية الموسم، قد يكون الغانرز قد دفعوا بالفعل 3.5 مليون جنيه إسترليني إضافية في شكل إضافات.
ويقترب متصدر الدوري الإنجليزيالممتاز من دفع 436 ألف جنيه إسترليني إضافية، وهي رسوم تتعلق بعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي يسجلها جيوكيريس لصالح الفريق اللندني. ويستحق سبورتنج هذا المبلغ في كل مرة يسجل فيها جيوكيريس 20 هدفًا وتمريرة حاسمة مجتمعة.
في الوقت الحالي، سجل اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف 15 هدفًا وصنع هدفين بعد ثنائيته ضد توتنهام، مما يعني أن ثلاث مشاركات أخرى في الأهداف ستجعل أرسنال يرسل 436 ألف جنيه إسترليني إلى البرتغال. سيحصل سبورتنج على نفس المبلغ إذا سجل 20 هدفًا إضافيًا، على الرغم من أن هذه الإضافة محددة بـ 873 ألف جنيه إسترليني.
وقد دفع أرسنال بالفعل 1.1 مليون جنيه إسترليني إلى سبورتنج بعد أن خاض جيوكيريس 20 مباراة لمدة 45 دقيقة أو أكثر هذا الموسم، مع حد أقصى للمبلغ الإضافي يبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني. يحتاج المهاجم إلى المشاركة في 80 مباراة ليصل إلى المبلغ الكامل، وهو على بعد 10 مباريات من الحصول على 1.1 مليون جنيه إسترليني أخرى، مما يعني أن سبورتنج قد يحصل على مبلغ إضافي مرتبط بالمشاركة قبل نهاية الموسم.
الشرط الإضافي الثالث يتعلق بتأهل أرسنال إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يستحق سبورتنج 874 ألف جنيه إسترليني في كل مرة يصل فيها الغانرز إلى مسابقة الأندية الأوروبية النخبة. وهذا أيضًا بحد أقصى 3.5 مليون جنيه إسترليني.
المدفعجية يتطلعون إلى الحفاظ على مستواهم الجيد أمام تشيلسي
قد يتقلص تقدم أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نقطتين بحلول موعد مواجهته مع تشيلسي يوم الأحد. ويواجه منافسه مانشستر سيتي فريق ليدز مساء السبت، حيث يسعى السيتيزنز إلى مواصلة مطاردة الغانرز في السباق على اللقب.
يستقبل الغانرز البلوز في سوبر صنداي وسيكونون واثقين من تحقيق نتيجة إيجابية ضد منافسهم اللندني. في الواقع، لم يخسر أرسنال في آخر ثماني مباريات له مع تشيلسي، وفاز في خمس منها، لكن أرتاتا يصر على أن سجل المواجهات المباشرة الأخيرة "لا يغير من الاستعدادات" قبل المباراة المهمة في نهاية هذا الأسبوع.
وقال الإسباني: "ما فعلناه قبل أسبوعين أو قبل عامين لا علاقة له بالموضوع، لأن كل مباراة وسياقها مختلف. قد يتغير اللاعبون، وقد يكون مزاج الفريقين مختلفًا أو قد يكون الرهان مختلفًا، ونحن مستعدون".
