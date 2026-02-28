فيكتور جيوكيريس هو "كابوس"! كيف يستغل أرسنال الإمكانات الكاملة للمهاجم الذي قد يكلفه 3.5 مليون جنيه إسترليني أخرى قبل نهاية الموسم

في حديثه يوم الجمعة، قبل استقبال منافسه اللندني تشيلسي يوم الأحد، أشار أرتيتا إلى أن جيوكيريس سيقدم المزيد بعد تسجيله هدفين يوم الأحد. "أعتقد أن شيئًا واحدًا يؤدي إلى آخر"، بدأ أرتيتا. "عندما تسجل الهدف الأول أو تقدم أداءً جيدًا، تحظى بمزيد من الوقت مع زملائك في الفريق، وتفهم المباريات والخصم والدوري بشكل أفضل. كل شيء يساعد.

نحن نعرف قدراته. إنه بلا شك مهاجم رائع. نحتاج إلى الاستفادة من قدراته، ونحتاج إلى فهمه بشكل أفضل، وهو يحتاج إلى فهم الفريق والدوري بشكل أفضل، أعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وعندما سُئل عما إذا كان جيوكيريس يعاني من مشكلة في الثقة بالنفس، أجاب أرتاتا: "هذا سؤال يجب أن يوجه له. من الواضح أنني أعرف المتطلبات التي يفرضها على نفسه، والتوقعات التي عليه أن يساعد الفريق في تحقيقها، وأنا واثق لأن في كثير من الأحيان، عندما يتدرب مدافعونا ضد لاعبينا، [تسألهم]، "كيف تشعرون عندما [تواجهونه]؟" و[يقولون]، "إنه كابوس".

"هذه طريقة جيدة جدًا لفهم جودة اللاعب أو كيفية الدفاع عنه".