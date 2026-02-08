Goal.com
فيديو | لست وحدك من يفعلها يا تروبين .. حارس الطائي ينقذ فريقه على طريقة هدف بنفيكا في ريال مدريد!

هدف إنقاذ في ملاعب السعودية..

قبل أيام، كان العالم يتغنى بالهدف التاريخي الذي أحرزه الحارس الأوكراني أناتولي تروبين، في آخر دقيقة، ليهز شباك ريال مدريد، ويحيي آمال فريقه في التأهل إلى "ملحق" دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الفريق على أعتاب المغادرة.

صحيح أن بنفيكا حينها كان متقدمًا بنتيجة (3-2)، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتشفع له في التأهل إلى الملحق، حيث كان بحاجة إلى هدف آخر، وهو ما صنعه أناتولي تروبين، ليقود فريقه إلى آخر مراكز الملحق، بل ويجبر ريال مدريد على خوض الملحق، بعد أن كان في المراكز المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

ولكن، هناك في ملاعب السعودية من قرر أيضًا، أن يلعب دور الحاسم في إنقاذ فريقه من الخسارة، على غرار تروبين، وهو الحارس عبد الرحمن دغريري.

اقرأ أيضًا: مقصية وكعب خلفي وزلزال في السان سيرو .. أهداف قاتلة خلدها حراس المرمى قبل "إنقاذ" تروبين ضد ريال مدريد!

  • هدف الإنقاذ

    نسخة سعودية من هدف إنقاذ تروبين، شهدها ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، حينما تمكن الحارس عبد الرحمن دغريري من إنقاذ فريقه الطائي من فخ الخسارة أمام الرائد.

    وبينما كانت المباراة تسير نحو منح الرائد "الضيف" النقاط الثلاث، بهدفين مقابل هدف، كان الطائي على موعد مع تنفيذ ركلة ركنية، لينجح الحارس عبد الرحمن دغريري في توجيه الكرة إلى الشباك، في الدقيقة 90+10، ويقود فريقه للتعادل في آخر لحظة.

    هذا التعادل حافظ على تواجد الطائي في المنطقة الآمنة من ترتيب دوري يلو للدرجة الأولى، حيث يحل بالمركز العاشر، برصيد 25 نقطة، ليبعد بفارق أربع نقاط عن الرائد، الذي جاء بالمركز الثامن.

  • ليس الأول

    وانضم دغريري إلى قائمة الحارس الذين نجحوا في تسجيل أهداف في الملاعب السعودية، حيث يزخر دوري المحترفين، بعدة حراس تمكنوا من هز الشباك، سواءً من كرات ثابتة أو اللعب المفتوح.

    ولعلّ هدف مصطفى زغبة، حارس ضمك، في شباك الطائي، كان أشهر أهداف الحراس في الملاعب السعودية، حينما سدد كرة بعيدة المدى، من منطقته، ليستغل تقدم الخصم، ويخدعه بكرة هزت شباكه.

    ولعل الحارس مبروك زايد، من أوائل الحراس الذين تمكنوا من هز الشباك، بعدما وقع على هدف لفريقه الاتحاد في مرمى الرائد من علامة الجزاء.

  • إنقاذ ملائكة وجزائية المعيوف والحضري

    أيضًا نجد في سجلات حراس المرمى "الهدافين"، ما صنع الحارس مصطفى ملائكة، حارس مرمى الفيصلي، في فبراير 2020، حينما أنقذ فريقه من فخ الخسارة أمام الفتح، مسجلًا هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

    هناك أيضًا الحارس عصام الحضري الذي بات أكبر حارس مرمى يسجل هدفًا في تاريخ دوري المحترفين، بعدما سجل هدفًا للتعاون في مرمى الاتفاق من ركلة جزاء.

    ومن جزائية أيضًا، نشاهد عبد الله المعيوف، الذي قدم مباراة تاريخية أمام الرائد، في فبراير 2020، بعدما تصدى لركلة جزاء وسجل واحدة للهلال.

  • صراع التأهل

    ويشهد دوري يلو، صراعًا على بطاقات التأهل إلى دوري المحترفين، خلال الموسم المُقبل، حيث يتربع أبها في الصدارة، برصيد 51 نقطة من 20 جولة، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن الدرعية الوصيف، علمًا بأن أول مركزين يتأهلان مباشرة إلى دوري روشن.

    وفي المراكز المؤهلة للتصفيات على المقعد الثالث، يأتي العلا بالمركز الثالث، برصيد 40 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن العروبة "الرابع"، فيما يأتي الجبلين خامسًا بـ36 نقطة، ثم البكيرية في المركز السادس بـ33 نقطة.

