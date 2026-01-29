مقصية وكعب خلفي وزلزال في السان سيرو .. أهداف قاتلة خلدها حراس المرمى قبل "إنقاذ" تروبين ضد ريال مدريد!

بأفضل سيناريو ممكن، عاشت جماهير بنفيكا، ليلة لا تنسى، وهي تشاهد حارس مرمى الفريق، الأوكراني أناتولي تروبين، الذي أعاد "الجسد الميت" إلى الحياة، في دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 90+8، وبينما كان "السبيشال وان" جوزيه مورينيو، يوجّه حارس مرمى فريقه، لينضم إلى الخطوط الأمامية، أثناء تنفيذ آخر ركلة حرة، تنطلق معها صافرة النهاية، كان بنفيكا يحتاج إلى هدف من أجل انتشاله من مراكز "الوداع المبكر"، وهو الذي تحقق بفضل رأسية تروبين، في شباك كورتوا، ليقود فريقه إلى آخر مراكز الملحق.

صحيح أن تروبين ليس أول حارس مرمى يسجل هدفًا حاسمًا في مسيرة فريقه، إلا أن ما صنعه الأوكراني قد يتحول إلى فيلم وثائقي أو قصة ملهمة لتجربة سينمائية جديدة، خاصة إذا ما تمكن بنفيكا من الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما كانت كتيبة مورينيو، تستعد للتركيز "فقط" على البطولات المحلية.