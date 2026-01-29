Goal.com
مقصية وكعب خلفي وزلزال في السان سيرو .. أهداف قاتلة خلدها حراس المرمى قبل "إنقاذ" تروبين ضد ريال مدريد!

سيناريو دراماتيكي انضم إلى قائمة العظماء..

بأفضل سيناريو ممكن، عاشت جماهير بنفيكا، ليلة لا تنسى، وهي تشاهد حارس مرمى الفريق، الأوكراني أناتولي تروبين، الذي أعاد "الجسد الميت" إلى الحياة، في دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 90+8، وبينما كان "السبيشال وان" جوزيه مورينيو، يوجّه حارس مرمى فريقه، لينضم إلى الخطوط الأمامية، أثناء تنفيذ آخر ركلة حرة، تنطلق معها صافرة النهاية، كان بنفيكا يحتاج إلى هدف من أجل انتشاله من مراكز "الوداع المبكر"، وهو الذي تحقق بفضل رأسية تروبين، في شباك كورتوا، ليقود فريقه إلى آخر مراكز الملحق.

صحيح أن تروبين ليس أول حارس مرمى يسجل هدفًا حاسمًا في مسيرة فريقه، إلا أن ما صنعه الأوكراني قد يتحول إلى فيلم وثائقي أو قصة ملهمة لتجربة سينمائية جديدة، خاصة إذا ما تمكن بنفيكا من الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما كانت كتيبة مورينيو، تستعد للتركيز "فقط" على البطولات المحلية.

وفيما يلي، نستعرض أشهر أهداف حراس المرمى في تاريخ كرة القدم، كون تروبين قد وضع نفسه بجدارة في تلك القائمة..

  • أوسكارين ماسولوكي .. مقصية بوشكاش

    التاريخ: 30 نوفمبر 2016

    المسابقة: الدوري الجنوب إفريقي

    بينما كان فريقه باروكا يتجه إلى الخسارة أمام أورلاندو بيراتس، توجه الحارس الجنوب إفريقي أوسكارين ماسولوكي، إلى منطقة جزاء الخصم أثناء تنفيذ ركلة ركنية، في الدقيقة 90+6، ليفاجئ الجميع بركلة مقصية "مذهلة"، منحت فريقه التعادل في آخر دقيقة، وهو الهدف الذي استحق عليه التواجد في القائمة النهائية من جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم، خلال عام 2017.

  • جيمي جلاس .. أنقذ ناديه من الإفلاس

    التاريخ: 8 مايو 1999

    المسابقة: دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

    أن تتحول إلى أسطورة لناديك، دون أن تلعب الكثير من المباريات، هكذا كان الحارس "المُعار" جيمي جلاس، الذي سجل واحدًا من أشهر أهداف "الإنقاذ" في تاريخ كرة القدم، بعدما كان فريقه كارلايل يونايتد، يحتاج للفوز فقط من أجل عدم الهبوط إلى دوري الهواة، الذي كان بإمكانه أن يضع النادي على حافة الإفلاس، ليلعب جلاس دور المنقذ، ويستغل ركلة ركنية، ليقود فريقه للفوز على بليموث أرجايل (2-1)، قبل 10 ثوانٍ من النهاية، ما دفع الجماهير لاقتحام أرض الملعب، فرحًا بالحارس الذي صار أيقونة.

  • أليسون بيكر .. هدف ودموع

    التاريخ: 16 مايو 2021

    المسابقة: الدوري الإنجليزي الممتاز

    هدف واحد ينقذ موسمًا بأكمله، مثلما فعل الحارس أليسون بيكر الذي أحيا آمال ليفربول، في موسم 2020-21، بهدف أعطاه تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان الريدز مهددًا بالغياب عن تشامبيونزليج، قبل أن يفاجئ بيكر الجميع بترجمة ركنية ترنت ألكسندر آرنولد، برأسية رائعة في شباك وست بروميتش في الدقيقة 90+5، ليصبح أول حارس يسجل في تاريخ الريدز، مضيفًا "لحظة لا تنسى" لهذا الهدف، الذي أشار به إلى السماء، من أجل والده الراحل.

  • مارتن هانسن .. "الكعب" الذي كتب التاريخ

    التاريخ: 11 أغسطس 2015

    المسابقة: الدوري الهولندي

    دعك من أن المباراة انتهت بالتعادل، أو كونها في الدوري الهولندي، وانظر إلى الطريقة "المذهلة"، التي سجل بها الحارس مارتن هانسن، هدفًا "بالكعب"، لم يحرزه إلا ندرة من المهاجمين، لينقذ فريقه أدو دين هاج، من الخسارة أمام آيندهوفن، بتسديدة خلفية بالكعب، في الدقيقة 90+5، أنهت المباراة بنتيجة (2-2).

  • ألبرتو برينيولي .. أول نقطة في التاريخ

    التاريخ: 3 ديسمبر 2017

    المسابقة: الدوري الإيطالي

    بعد بداية هي الأسوأ في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، كان بينيفينتو قد خسر أولى 14 مباراة متتالية، بعد صعودته إلى (السيري آ)، وبينما كان على أعتاب خسارة جديدة أمام ميلان، جاء الحارس ألبرتو برينيولي، الذي استغل عرضية من ركلة حرة، ليضع رأسية في الدقيقة 90+5، ويقود فريقه لاقتناص أولى نقطة في تاريخه بالدوري الإيطالي.

  • ماركو أميليا .. رأسية "أوروبية"

    التاريخ: 2 نوفمبر 2006

    المسابقة: كأس الاتحاد الأوروبي

    في نسخة 2006، من البطولة المعروفة حاليًا بـ"الدوري الأوروبي"، كان ليفورنو الإيطالي على مقربة من مغادرة ملعب بارتيزان، خاسرًا، قبل أن يأتي الحارس ماركو أميليا، ويلعب دور المنقذ عندما استقبل عرضية داريو باسوني، ليضع رأسية في المرمى، ويقود فريقه للتعادل (1-1).

  • أندريس بالوب .. هدف والباقي تاريخ

    التاريخ: 15 مارس 2007

    المسابقة: كأس الاتحاد الأوروبي

    لعله من أكثر الأهداف التي يمكن وصفها بـ"وبعده جاء التاريخ"، حيث كان إشبيلية قريبًا من مغادرة البطولة الأوروبية، إلا أن هدفًا أحرزه الحارس أندريس بالوب، في مرمى شاختار دونستيك، بالدقيقة 90+4، من كرة رأسية، أجبر الفريقين على التعادل، ومن ثم حقق إشبيلية الانتصار في الوقت الإضافي، ثم مضى زحفًا نحو الفوز باللقب.

  • فرانشيسكو تولدو .. زلزال في سان سيرو

    التاريخ: 19 أكتوبر 2002

    المسابقة: الدوري الإيطالي

    "في هذه اللحظة، جن جنون كرة القدم"، هكذا تحدث حارس إنتر السابق، فرانشيسكو تولدو، عن هدفه الذي صنع زلزالًا في ملعب السان سيرو، بعدما قاد فريقه للتعادل مع يوفنتوس، بنتيجة (1-1)، في الدقيقة 90+5، في لحظة وصفها تولدو بأنها "الأعظم عاطفيًا" في حياته، رغم لحظة سابقة تصدى فيها لثلاث ركلات جزاء ضد هولندا.

  • مويسيس مونوز .. هدف اللقب

    التاريخ: 27 مايو 2013

    المسابقة: الدوري المكسيكي

    بعد تقدم كروز أزول في ذهاب النهائي بهدف نظيف، كان الفريق قريبًا من حسم لقب الدوري المكسيكي، بتعادله في الإياب، إلا أن الحارس مويسيس مونوز، أبى إلا أن يقتنص هدفًا بالرأس في الدقيقة 90+3، ليقود كلوب أمريكا للفوز (2-1)، ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، الذي منحت اللقب إلى أمريكا، بفضل الهدف القاتل الذي أحرزه الحارس.

    حدثنا عزيزي القارئ، عن أفضل أهداف تتذكرها لحراس المرمى!

