فيديو: أنتوني يواجه جماهير ريال بيتيس الغاضبة بعد الهزيمة في الديربي ضد إشبيلية

لم تمر سوى 15 دقيقة على المباراة حتى حدثت الانطلاقة. بعد أن انحرفت الكرة بشكل خطير داخل منطقة الجزاء، رد أنتوني بدقة غريزية. أعاد تموضعه بشكل مثالي، وقفز في الهواء ليضرب الكرة بضربة خلفية رائعة أرسلتها إلى الشباك، دون أن يترك أي فرصة لحارس مرمى إشبيلية. كان هذا اللحظة الفردية الرائعة دليلاً على عودة البرازيلي إلى التألق منذ انتقاله بشكل دائم إلى إسبانيا قادماً من مانشستر يونايتد.

بدا أن ريال بيتيس قد حسم النقاط الثلاث في شوط أول مهيمن. بحلول الدقيقة 40، كان بيتيس متقدمًا بنتيجة مريحة 2-0، وكانت الأجواء مشحونة حيث توقع المشجعون فوزًا تاريخيًا على منافسهم المحلي. ومع ذلك، أثبتت المباراة ذات الشوطين أنها حقيقة قاسية للفريق المضيف مع تغير حدة المباراة. بدأت الانضباطية التكتيكية التي أظهرها الفريق في بداية المباراة تتلاشى، مما مهد الطريق لواحدة من أكثر التحولات الدراماتيكية في تاريخ الديربيات الأخيرة.