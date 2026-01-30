Goal.com
اللعب مجانًا بعد التجديد ولكن!.. مفاجأة في عرض الاتحاد الذي أشعل "غضب" كريم بنزيما

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

يوم بعد آخر.. تظهر مستجدات جديدة؛ بخصوص أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق جدة الاتحاد.

بنزيما غاب بشكلٍ مفاجئ عن قائمة الاتحاد ضد الفتح، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

بعدها.. خرجت تقارير سعودية وعالمية - خاصة من الإعلاميين محمد البكيري وسانتي أونا -؛ لتؤكد أن بنزيما رفض المشاركة مع الاتحاد، بسبب خلافات حول تجديد العقد.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مفاجأة في عرض الاتحاد إلى كريم بنزيما

    وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة من العيار الثقيل، عن أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق جدة الاتحاد؛ بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    الصحيفة الفرنسية كشفت عن أن عرض التجديد، المقدّم من الاتحاد إلى بنزيما؛ أشبه باللعب "مجانًا" مع الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2026-2027.

    ويُنص هذا العرض على حصول المهاجم الفرنسي الفائز بـ"الكرة الذهبية" 2022، على نسبة 100% من حقوق صوره؛ دون أن يتقاضى راتبًا ثابتًا.

    وأوضحت الصحيفة أن كريم بنزيما؛ وصف هذا العرض الاتحادي للمقربين منه، بأنه "مُهين".

  • Fahad Cynndy al ittihadsocial gfx

    علاقة كريم بنزيما "المتوترة" مع فهد سندي

    علاقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد حاليًا؛ شهدت توترًا منذ يومها الأول، حتى ولو كان بشكلٍ غير مباشر.

    بنزيما قام بدعم إنمار الحائلي، للفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأخيرة؛ وذلك ضد سندي، الذي كان يخوض نفس السباق.

    بعد ذلك.. انسحب الحائلي من الانتخابات؛ ليفوز سندي برئاسة العميد، وسط الكثير من الجدل بشأن علاقته مع المهاجم الفرنسي.

    ورغم ذلك.. حرص رئيس الاتحاد على الاجتماع مع بنزيما؛ مع إظهار العلاقة الطبيعية بينهما، أمام وسائل الإعلام على الأقل.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 18 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

