اللعب مجانًا بعد التجديد ولكن!.. مفاجأة في عرض الاتحاد الذي أشعل "غضب" كريم بنزيما

وفي هذا السياق.. فجّرت صحيفة "ليكيب" مفاجأة من العيار الثقيل، عن أزمة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع عملاق جدة الاتحاد؛ بخصوص تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

الصحيفة الفرنسية كشفت عن أن عرض التجديد، المقدّم من الاتحاد إلى بنزيما؛ أشبه باللعب "مجانًا" مع الفريق الأول لكرة القدم، في موسم 2026-2027.

ويُنص هذا العرض على حصول المهاجم الفرنسي الفائز بـ"الكرة الذهبية" 2022، على نسبة 100% من حقوق صوره؛ دون أن يتقاضى راتبًا ثابتًا.

وأوضحت الصحيفة أن كريم بنزيما؛ وصف هذا العرض الاتحادي للمقربين منه، بأنه "مُهين".