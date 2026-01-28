"اعتبره إهانة لتاريخه".. كريم بنزيما يعلن "العصيان" على الاتحاد بسبب عرض فهد سندي

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة فريقه الاتحاد ضد نادي الفتح.

الاتحاد يحل ضيفًا على الفتح، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وتفاجأ عشاق العميد بـ"غياب" بنزيما، عن السفر مع بعثة الفريق الأول التي تستعد لمواجهة الفتح، دون أي توضيحات رسمية.

غموض غياب النجم الفرنسي استمر؛ إلى أن كشف البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء، عن أنه يعود لـ"خلافات" بشأن تجديد العقد.

وأوضح الإعلامي الرياضي أن بنزيما اجتمع مع فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، في الساعات الماضية، من أجل بحث تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ إلا أنه خرج غاضبًا للغاية.

سبب غضب بنزيما؛ هو أن سندي عرض عليه التجديد لعامين، بمبلغ أقل من المتفق عليه بينهما سابقًا.

هُنا وحسب البكيري دائمًا، شعر كريم بنزيما أن العرض الجديد "إهانة" لتاريخه، كأفضل لاعب في العالم قبل عامين، إلى جانب كونه العنصر الرئيس في تتويج الفريق بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ ليقرر عدم السفر مع بعثة العميد، لمواجهة الفتح.