احذر من القتل البطيء: مؤشرات النصر غير جيدة .. حان وقت التمرد يا عبد الله الحمدان "إما أن تكون صلاح أو هازارد"!

ماذا لو انتقل إلى النصر؟ هل سيخدم فكر جورج جيسوس؟ هذا كانت التساؤلات تدور حول عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، واحتمالات انتقاله إلى الجار، في الفترة الشتوية.

ولكن، ماذا عن الحمدان نفسه؟ ذلك المهاجم الذي منذ أن انتقل إلى صفوف الهلال، في شتاء 2021، وهو بمثابة "لغز كبير"، موهبة الشباب، الذي تعاقب عليه عدد كبير من المهاجمين والمدربين، وهو لا يزال أسيرًا لمقاعد البدلاء.

في عالم الاحتراف، لم يعد غريبًا أن نشاهد لاعبًا ينتقل من نادٍ إلى غريمه التاريخي، ولكن، ماذا لو وجد الحمدان نفسه على الدكة من جديد؟

