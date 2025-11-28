Abderrazak Hamdallah Morocco Arab Cup (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

إما الآن أو أبدًا: حمد الله ونفض عار أزماته في منتخب المغرب .. وغبار أمريكا مع الهلال!

بداية جديدة أم نهاية حزينة؟

أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025"، في نسختها الثانية تحت مظلة الفيفا، والتي تقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

النسخة الأولى في 2021، حملت معها ذكريات لا تنسى، بدءًا من حفل الافتتاح وعزف نشيد مجمع للبلاد العربية، وحضور الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية فوق أرض الملعب، رغم أن بعض المنتخبات لم تذهب بنجوم الصف الأول، فضلًا عن بعض الغرائب والطرائف.

اقرأ أيضًا: أيادٍ سعودية تمسح دموع عراقية، ترضية إماراتية لسوريا و"جدل لا يضر" .. لنتذكر معًا أبرز أحداث كأس العرب 2021!

وكانت النسخة الأولى، المعترف بها من قِبل الفيفا، قد شهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، عبر نسخها السابقة، بعد الفوز على تونس، في المباراة النهائية، بنتيجة (2-0)، فيما حصد منتخب قطر، المركز الثالث، بعد فوزه على مصر بركلات الترجيح.

وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات؛ حيث تضم الأولى "تونس، سوريا، قطر، فلسطين"، والثانية "المغرب، جزر القمر، السعودية، سلطنة عمان"، والثالثة "مصر، الكويت، الأردن، الإمارات"، والرابعة "الجزائر، السودان، العراق، البحرين".

  • FBL-WC-2022-TRAINING-MARAFP

    عبد الرزاق حمد الله .. آن الأوان لإصلاح "أزمات الماضي" مع المغرب

    بعد 7 سنوات من "كتابة التاريخ" في الملاعب السعودية، باتت قائمة طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، تحمل آمالًا جديدة لعبد الرزاق حمد الله، بإنقاذ مسيرته الدولية، لتصبح "كأس العرب"، فرصة ذهبية لمهاجم الشباب، صاحب الـ34 عامًا، من أجل إثبات جدارته بحمل شعار "أسود الأطلس".

    ورغم مسيرته التي شهدت العديد من الأزمات، مع منتخب بلاده، إلا أن حمد الله، الذي ينافس على لقب الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، بات ضمن قائمة طارق السكتيوي، من أجل تمثيل المغرب في كأس العرب 2025، علمًا بأنه غاب عن أسود الأطلس في النسخة السابقة "2021"، والتي شهدت خروج المنتخب من ربع النهائي.

    • إعلان
  • Abderrazak Hamdallah Morocco France World Cup 2022Getty

    بـ64 دقيقة .. صنع التاريخ مع أسود الأطلس

    وقبل الحديث عن أزمات حمد الله مع منتخب المغرب، فإن مهاجم النصر والاتحاد السابق، كان ضمن قائمة الأسود التي صنعت المجد في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث باتوا أول منتخب عربي وإفريقي يصعد إلى نصف النهائي، قبل أن يحتل المركز الرابع.

    واعتمد وليد الركراكي على حمد الله، للمشاركة كـ"بديل" في 4 مباريات في مونديال قطر، بإجمالي 64 دقيقة، حيث لعب أمام كرواتيا وبلجيكا وكندا في دور المجموعات، وخاض 24 دقيقة أمام فرنسا في نصف النهائي.

  • Abderrazak Hamdallah - morocco - world cup 2022getty

    من أزمة الأولمبياد إلى إعلان الاعتزال الدولي

    من ينظر إلى سجل حمد الله مع الأندية، والسجل التهديفي الكبير للمهاجم الفذّ، فإن ذلك يتعارض مع مسيرته في منتخب المغرب، التي يشوبها الكثير من الأزمات، ويمكن أن نستعرضها في النقاط التالية..

    * استبعاد من أولمبياد لندن

    قرر المدرب الهولندي فيربيك، بشكل مفاجئ، استبعاد عبد الرزاق حمد الله من قائمة المغرب، في دورة الألعاب الأولمبية "لندن 2012"، رغم أنه تألق في التصفيات، بتسجيله 3 أهداف، منها هدف التأهل إلى الأولمبياد.

    هذا القرار صنع جدلًا كبيرًا، وعبّر عنه حمد الله بإحباطه، مصرحًا بأن المدرب حطم أحلامه في المشاركة بالأولمبياد، لأن القرار لم يكن مبنيًا على معايير فنية، ولكنه صنع منه إنسانًا آخر لا يعرف الاستسلام.

    * ركلة جزاء أبعدته من إفريقيا

    إذا ما تحدثنا عن المنتخب المغربي تحت قيادة هيرفي رينارد، فإنها فترة شهدت "تهميشًا" كبيرًا لحمد الله، رغم تألقه مع الجيش القطري والنصر، حيث غاب عن كأس العالم "روسيا 2018".

    وبعد 4 سنوات من الغياب الدولي، قرر رينارد منحه الفرصة، باستدعائه لقائمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا 2019، قبل أن يقرر الانسحاب من المعسكر بشكل مفاجئ، في اليوم التالي من المشاركة في مباراة ودية أمام جامبيا.

    وذكرت الجامعة المغربية لكرة القدم، بأن حمد الله غادر معسكر المنتخب بسبب إصابته في الظهر والفخذ، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن السر وراء استبعاد عبد الرزاق، هو الدخول في مشادة مع فيصل فجر، من أجل تنفيذ ركلة جزاء في "الودية"، ليقرر نجم النصر - حينها - المغادرة بسبب شعوره بالتهميش وعدم الارتياح من الأجواء داخل المعسكر.

    وتحدث فيصل فجر، عن تلك الركلة التي فجرت الأزمة، قائلًا إنه على علاقة طيبة مع عبد الرزاق، ووافق على ترك الجزائية له، إلا أن هيرفي رينارد، هو من رفض تنفيذ حمد الله لركلة الجزاء.

    وقال المهدي بنعطية، قائد المغرب سابقًا، إن حمد الله دخل في مشاجرة مع يونس بلهندة في التدريبات، وأنه تحدث مع نجم النصر السابق، وقال له إنه يشعر بأنه غير مرغوب به داخل المجموعة، كما أبدى ظنه بأن رحيل حمد الله يتعلق بوجود مشكلة مع المدرب.

    * أعلن اعتزاله الدولي

    وبشكل مفاجئ، أعلن عبد الرزاق حمد الله، عن اعتزاله الدولي في عام 2019، دون الكشف عن أسباب، فيما قال وحيد خليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس سابقًا، إن عبد الرزاق طلب من مساعده مصطفى حجي، بعدم استدعائه للمنتخب، رغم أنه كان ضمن القائمة المشاركة في المعسكر.

    ورد حمد الله حينها، برسالة عبر "إنستجرام"، قائلًا "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلًا لم أتلق دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة الملكية المغربية".

    واستمر حمد الله عامين، قبل أن يعلن التراجع عن اعتزاله الدولي، في نوفمبر 2021، ورغبته في تمثيل المنتخب المغربي مجددًا، وهو الأمل الذي تحقق باستدعائه في مونديال قطر.

  • Fluminense FC v Al-Hilal: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    مونديال الأندية .. أقصر فترة إعارة في التاريخ

    ورغم أن عبد الرزاق حمد الله، يحمل في مسيرته إنجازين تاريخيين في كأس العالم، سواءً مع المنتخب المغربي في قطر 2022، بالفوز بالمركز الرابع، أو المشاركة مع الهلال في مونديال الأندية 2025، بالولايات المتحدة، إلا أن الواقع يقول إن الهدّاف المغربي دخل التاريخ من "أقصر" أبوابه.

    كما ذكرت سلفًا، بأن مشاركة حمد الله في مونديال قطر، تمثلت في 64 دقيقة موزعة عبر أربع مباريات، فإن النجم المغربي انتقل معارًا إلى الهلال، في كأس العالم للأندية، بعدما كان الأزرق قد حقق إنجازًا تاريخيًا بإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، وتأهل إلى ربع النهائي.

    ولكن، بداية حمد الله مع الهلال كانت "نهايته" في نفس الوقت، بعدما شارك بديلًا لمدة 15 دقيقة، في مباراة فلومينينسي، والتي شهدت خسارة الأزرق بنتيجة (1-2)، ليودع عبد الرزاق المونديال، وتنتهي فترة إعارته التي لم تستمر أكثر من مباراة واحدة.

  • Abderrazak Hamdallah MoroccoGetty

    بداية جديدة وفرصة من ذهب

    وأبى حمد الله إلا أن يثير الجدل من جديد، قبل مشاركته مع المغرب في كأس العرب 2025، حيث خاض مباراة تجريبية أمام الكويت، سجل فيها هدفًا من ركلة جزاء، إلا أنه تعرض لإصابة عضلية.

    ورغم أن تلك الإصابة أبعدته عن عدة مباريات للشباب، إلا أنه عاد للملاعب مؤخرًا، وسجل هدفه الأول من دوري روشن، هذا الموسم، في مباراة الأخدود.

    حمد الله شارك في 25 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجل فيها 7 أهداف، كما وقّع على 8 أهداف في 16 مباراة مع المنتخب الأولمبي.

    ويمكن القول إن هدف حمد الله في مرمى الكويت، هو أول هدف بطابع دولي للاعب، منذ أن سجل ثنائية في مرمى بنين، خلال لقاء ودي في عام 2014.

    هذا الأمر يحمل البشرى أيضًا لحمد الله، الذي يسعى لإثبات ذاته في كأس العرب 2025، والتي قد تصبح بوابته للعودة إلى المنتخب المغربي الأول، الذي يتأهب لموسم كبير بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم 2026.

    وفي عامه الـ34، بات حمد الله أمام فرصة ذهبية لنفض غبار رحلته مع المنتخب المغربي، قبل الاعتزال دوليًا، وطوي صفحة مليئة بالأزمات، إذا ما حقق مشاركة تاريخية في كأس العرب، في ظل النهضة الشاملة التي تحققها الكرة المغربية بمختلف فئاتها، بين الشباب والناشئين والأول "رجال وسيدات".

    برأيك عزيزي القارئ، هل تشهد كأس العرب، عودة "النسخة الذهبية" من حمد الله، التي شاهدناها في النصر والاتحاد، ولكن بطابع المنتخب المغربي؟