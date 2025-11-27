أيادٍ سعودية تمسح دموعًا عراقية، ترضية إماراتية لسوريا و"جدل لا يضر" .. لنتذكر معًا أبرز أحداث كأس العرب 2021!

قبل أربع سنوات، اجتمعت منتخباتنا على الأراضي القطرية تحت اسم "كأس العرب 2021"، في هيئة جديدة باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، البعض ردد وقتها "مجرد بطولة ودية لاختبار التنظيم القطري قبل كأس العالم 2022"، وآخرون رددوا "لن نجد المتعة والإثارة في منتخبات أتت دون الكثير من نجومها المحترفين أوروبيًا".

حتى أن بعض المنتخبات المشاركة نفسها لم تأتِ بنجوم الصف الأول، ما زاد من حجة الفئة المعارضة لمتابعة البطولة .. لكن المفاجأة كانت أكبر مما توقعها الجميع، حتى ممن دعموا كأس العرب منذ اليوم الأول؛ حضرت الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية، تنظيم أكثر من رائع، روح رياضية مع النزعة التنافسية التي تضيف للساحرة المستديرة طابعًا خاصًا، بجانب الغرائب والطرائف أيضًا!

والآن نحن على موعد مع نسخة ثانية على التوالي من كأس العرب تقام على أرض دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 من ديسمبر المقبل، نتمنى ألا تكون أقل إثارة من سابقتها، لكن الأكيد أن من فوّت على نفسه متابعة النسخة الماضية من بدايتها، عليه ألا يكرر خطئه هذه المرة.

أما نحن فمن جانبنا سنذكر من لم يتابع كأس العرب 2021 باهتمام، ومن يريد استعادة ذكرياته، بأبرز أحداثه في السطور التالية، ما بين مواقف مؤثرة، غرائب وطرائف، بجانب بالطبع أبرز اللقطات الفنية..