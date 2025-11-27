Arab Cup 2021 GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

أيادٍ سعودية تمسح دموعًا عراقية، ترضية إماراتية لسوريا و"جدل لا يضر" .. لنتذكر معًا أبرز أحداث كأس العرب 2021!

14 موقفًا بارزًا من نسخة كأس العرب 2021..

قبل أربع سنوات، اجتمعت منتخباتنا على الأراضي القطرية تحت اسم "كأس العرب 2021"، في هيئة جديدة باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، البعض ردد وقتها "مجرد بطولة ودية لاختبار التنظيم القطري قبل كأس العالم 2022"، وآخرون رددوا "لن نجد المتعة والإثارة في منتخبات أتت دون الكثير من نجومها المحترفين أوروبيًا".

حتى أن بعض المنتخبات المشاركة نفسها لم تأتِ بنجوم الصف الأول، ما زاد من حجة الفئة المعارضة لمتابعة البطولة .. لكن المفاجأة كانت أكبر مما توقعها الجميع، حتى ممن دعموا كأس العرب منذ اليوم الأول؛ حضرت الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية، تنظيم أكثر من رائع، روح رياضية مع النزعة التنافسية التي تضيف للساحرة المستديرة طابعًا خاصًا، بجانب الغرائب والطرائف أيضًا!

والآن نحن على موعد مع نسخة ثانية على التوالي من كأس العرب تقام على أرض دولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 من ديسمبر المقبل، نتمنى ألا تكون أقل إثارة من سابقتها، لكن الأكيد أن من فوّت على نفسه متابعة النسخة الماضية من بدايتها، عليه ألا يكرر خطئه هذه المرة.

أما نحن فمن جانبنا سنذكر من لم يتابع كأس العرب 2021 باهتمام، ومن يريد استعادة ذكرياته، بأبرز أحداثه في السطور التالية، ما بين مواقف مؤثرة، غرائب وطرائف، بجانب بالطبع أبرز اللقطات الفنية..

  • أكثر المستفيدين من كأس العرب 2021

    لنبدأ أولًا قبل المواقف المؤثرة والطريفة، بالحديث عن الأمور الفنية، الجميع يعلم أن المنتخب الجزائري هو من توج باللقب في الأخير بعد الفوز أمام نظيره التونسي في النهائي (2-0).

    لكن بالحديث فرديًا فهناك كتيبة لاعبين استفادت من هذا التجمع على المستوى الشخصي؛ بعضهم مر بمشكلات قبل البطولة ونجح كأس العرب 2021 في تضميد جراحها، آخرون استعادوا مستواهم الفني بعد فترة تراجع كبيرة وانتقادات على مستوى الأندية، وفئة ثالثة لم تنل فرصتها من الأساس حتى أتت تلك النسخة بانفراجة لها، وما شابه من انتقادات فنية.

     في هذا التقرير "رباعي مصر ونجما المغرب والجزائر .. أكثر المستفيدين من كأس العرب 2021" جمعنا لكم أكثر عشرة لاعبين استفادة من كأس العرب 2021، لا تفوتوه!

  • سباق الأفضل .. سيطرة جزائرية

    بالانتقال للحديث عن أفضل نجوم النسخة الماضية من البطولة العربية للمنتخبات، فقد كنا نوافيكم وقتها بسباق مُحدث جولة بجولة حول أفضل اللاعبين على مدار المنافسات.

    والحقيقة أن وقتها المواهب العربية فاجأت الجميع، خاصةً من دولتي الإمارات والأردن، بخلاف مواهب المنتخبات الإفريقية بالطبع التي دائمًا ما تُبدع.

    اطلع على أفضل 20 نجمًا في كأس العرب 2021 من هنا!

  • أجمل أهداف البطولة .. صاروخية يوسف بلايلي

    أما عن أجمل أهداف البطولة، فحتمًا الجائزة لا بد أن تذهب للجزائري يوسف بلايلي..

    الحديث هنا عن مواجهة ربع النهائي بين المنتخبين المغربي والجزائري، حيث انتهى الوقت الأصلي وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

    وفي الأشواط الإضافية، أتت صاروخية بلايلي التي سددها من منتصف الملعب تقريبًا مستغلًا تقدم حارس أسود الأطلس أنس الزنيتي عن مرماه.

    تلك الصاروخية لم تكن محض صدفة، بحسب تأكيدات والد يوسف بلايلي نفسه، حيث كشف حوار سابق بينهما قبل اللقاء: "ابني قال لي قبل المباراة (حارس المغرب يخرج كثيرًا عن مرماه، لذلك سأنتظر خروجه وأسدد الكرة من بعيد)"، وهو ما حدث بالفعل!

    جدير بالذكر أن بدر بانون نجح بعد ذلك في إدراك التعادل للمنتخب المغربي، قبل أن تهدي ركلات الحظ الترجيحية التأهل لنصف النهائي للجزائريين.

  • مشاركة "لا تليق"

    حقيقةً جُل المنتخبات التي شاركت في كأس العرب 2021 قدمت نفسها بصورة جيدة، حتى من ودعوا من دور المجموعات، باستثناء منتخب وحيد..

    الحديث هنا عن المنتخب السعودي الذي دخل البطولة بالمدرب المساعد لوران بونادي، وليس بالمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد آنذاك، بجانب عدم ضم لاعبي الهلال والنصر، لإراحة لاعبيهما، مع استدعاء من هم من مواليد 1999 فما فوق.

    النتيجة .. وداع الأخضر لكأس العرب 2021 من دور المجموعات بهزيمتين أمام الأردن (0-1)، والمغرب (0-1)، مع تعادل وحيد أمام المنتخب الفلسطيني (1-1)، بخلاف الأداء المتواضع للغاية.

    تلك النتائج مقارنة بما قدمته المنتخبات الأخرى في البطولة، حتى من هم تاريخهم أقل من الأخضر، دفعت الإعلام السعودي لوصف ما حدث بـ"الفضيحة والعار"، بل منهم من طالب بمحاسبة رينارد على عدم قيادة المنتخب في البطولة، وكذلك محاسبة ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    لكن لا بأس .. المنتخب السعودي سيخوض كأس العرب 2025 بنجوم الصف الأول، في محاولة لإدراك ما فاته!

    بعض الجدل والشد والجذب لا يضر .. لغط الرقم القياسي للمنتخب الجزائري

    من هنا سنبدأ سلسلة بعدد من المواقف الجدلية..

    في كأس العرب 2021، دار لغط كبير حول معادلة منتخب الجزائر للرقم القياسي الخاص بالمنتخب الإيطالي والمتعلق بعدد المباريات المتتالية دون خسارة، وذلك بعد نجاح الخُضر في إقصاء المغرب بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل إلى نصف نهائي.

    الأتزوري وصل لمباراته الـ37 تواليًا دون خسارة، وهو رقم مثير للإعجاب أوقفه المنتخب الإسباني حين تفوق في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1، وقد عادلته الجزائر بعد تفادي الخسارة أمام أسود الأطلس يوم السبت الماضي، أو هكذا ظنوا!

    محاربو الصحراء بدأوا بطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا وفي رصيدهم 33 مباراة متتالية دون خسارة، وقد بقي لهم 4 مباريات لمعادلة رقم إيطاليا، ونجحوا في الفوز على السودان ولبنان والتعادل مع مصر في دور المجموعات ثم الانتصار على المغرب بركلات الترجيح.

    ظن الجميع في الجزائر أنه تم معادلة الرقم القياسي وأن الفرصة ستكون سانحة لتحطيمه أمام قطر في نصف نهائي كأس العرب، لكن موقع "كووورة" أوضح أن ذلك لم يحدث، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يُضيف سجل مباريات كأس العرب للمنتخب الجزائري الأول الذي يقوده جمال بلماضي ووصل لمباراته الـ33 دون خسارة.

    وأوضح "كووورة" أن ذلك يعود لأن المنتخب الجزائري المشارك في كأس العرب ليس الأول بل منتخب المحليين الذي يقوده فنيًا مجيد بوقرة، مما يعني أن نتائجه ستبقى باسمه ولن تُضاف للمنتخب الأول الذي تُوج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

  • خروج عصام الحضري عن النص

    حقيقةً المواقف البعيدة عن الروح الرياضية كانت غائبة بنسبة كبيرة عن كأس العرب 2021، لكن هناك لقطة كان بطلها عصام الحضري؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر آنذاك، شوهت هذه القاعدة..

    المنتخب المصري عبر لدور نصف النهائي بعد الفوز أمام نظيره الأردني بثلاثية مقابل هدف وحيد، وهنا قرر الحضري استفزاز الجهاز الفني للنشامى.

    احتفل مدرب حراس الفراعنة حينها بطريقة غير لائقة "غير أخلاقية" أمام الجهاز الفني للمنتخب الأردني بقيادة عدنان حمد، ما أدى لمشادة كلامية واشتباكات بين الجانبين.

    لكن الجميل في هذا الموقف أن "العقلاء" من الجهازين الفنيين المصري والأردني هم من سيطروا على الموقف بأنفسهم، غير سامحين لتصرف فردي أن يعكر أجواء الود والمحبة الطاغية على البطولة.

  • الغضب من حفيظ دراجي

    المعلق الجزائري أمتع الكثيرين بتعليقه على مختلف مباريات كأس العرب 2021، لكن "حماسه" مع إثارة المباريات أوقعه في بعض المشكلات مع الجماهير المصرية والتونسية..

    البداية كانت في نصف النهائي، عندما خسر المنتخب المصري أمام نظيره التونسي بهدف نظيف .. أثناء المباراة علق دراجي: "يوسف المساكني يمسح الأرض بالدفاع المصري"، وهو ما أغضب المصريين.

    لكن حفيظ دراجي أبدى استغرابه من هذا، مؤكدًا أن هذه عبارات شائعة في كرة القدم ولغويًا، حيث أوضح في تصريحاته لـ"في الجول": "مصدوم من بعض ردود الفعل التي وصلتني حول تعليقي على مباراة مصر وتونس. المتابعون للمباراة فهموا ما أردت قوله، لكن ربما البعض حاول أن يختفي وراء الحديث عن الخسارة والإقصاء ومسكت بجملة قالها حفيظ".

    وأضاف: "الجملة لا تتعلق تماما بشعب مصر، ولا بدولة مصر ولا حتى بلاعبي مصر. تحدثت فقط عن لاعب بإمكانه مسح الأرض بالدفاع، مثلما قلت عن مصطفى فتحي فور دخوله، الجملة لا تنطوي عن أي إساءة بل تقال بالعامية بأن مهاجم مسح الأرض بمدافع ما وهي جملة تتعلق فقط بكرة القدم ولا علاقة لها بالأمم".

    كذلك تسبب المعلق الجزائري في جدل آخر عقب فوز بلاده في النهائي أمام المنتخب التونسي، حيث نشر صورة يظهر بها ثلاثة من لاعبي نسور قرطاج ساقطين أرضًا مع مرور لاعب جزائري بجانبهم، معلقًا: "محارب الصحراء مر من هنا".

    هذا التعليق لم يعجب زميله في قناة "بي إن سبورتس" التونسي طارق ذياب، الذي لامه عبر حسابه على منصة "إكس" – تويتر حينها -: "شكرًا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ، وألف مبروك للمنتخب الجزائري".

    لكن حفيظ دراجي أدرك أن الصورة لم تكن موفقة، فقرر حذفها على الفور.

  • غرائب وطرائف .. اقتحام مدرب العراق للملعب!

    الآن مع غرائب وطرائف كأس العرب 2021..

    في الجولة الأولى، وباللحظات الأخيرة من مواجهة العراق أمام عمان، قام بتروفيتش؛ المدير الفني لأسود الرافدين، باقتحام ملعب المباراة..

    البداية كانت باحتساب حكم اللقاء لضربة جزاء لصالح العراق، سددها أيمن حسين، لكن نجح أحمد الرواحي؛ حارس عمان، في التصدي له، إلا أن الحكم قرر إعادة الضربة نظرًا لتقدم الرواحي عن خط المرمى.

    في هذه اللحظة، اقتحم مدرب العراق الملعب لمنع أيمن من تسديد الضربة الجزائية مرة أخرى، مكلفًا حسن عبد الكريم بالمهمة، والذي نجح من خلالها في إدراك التعادل بالفعل.

  • تصدي الحكم لهدف تونسي .. وتبعه بقرار أغرب

    واحدة من المواقف الغريبة حدثت في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب 2021، حيث مواجهة تونس وسوريا..

    المنتخب التونسي واجه سوء حظ غير عادي في المباراة التي أقيمت على استاد البيت، إذ استقبل هدف في بداية كل شوط مما أربك حساباته كثيرًا، وقد جاء الهدف الأول للسوريين بخطأ مشترك بين لاعب الوسط فرجاني ساسي وحارس المرمى فاروق بن مصطفى.

    الأمر لم يتوقف هنا، بل تعرض المنتخب لنقص عددي مع آخر لحظات الشوط الأول بطرد لاعب وسطه محمد بن رمضان لاعتدائه بالمرفق على السوري محمد عنز، هذا بجانب إهداره العديد من الفرص الجيدة جدًا خاصة في الشوط الثاني ضمن محاولاته تقليص الفارق وبدء مرحلة العودة في اللقاء.

    سوء الحظ هذا تُوج في آخر لحظات اللقاء بعدما منع الحكم المكسيكي فرناندو جوميس هدفًا مؤكدًا لنسور قرطاج، إذ سدد حنبعل مجبري تسديدة متقنة نحو المرمى الخالي من حارسه بعد فرصة خطيرة جدًا، لكن الكرة ارتطمت في رأس الحكم وغيرت اتجاهها إلى خارج الملعب وسط ذهول التوانسة، سواء في أرض الملعب أو المدرجات أو خلف الشاشات.

    الحكم أجرى إسقاطًا للكرة كما ينص القانون الجديد، لكن الغريب أنه منحها لخالد حاج عثمان حارس مرمى سوريا متجاهلًا صرخات نجوم تونس الغاضبة والمندهشة مما يحدث.

    وفي الأخير، انتهت المباراة بهزيمة نسور قرطاج بثنائية نظيفة.

    "إنذارات" المصريين والجزائريين بمثابة الأهداف!

    واحدة من اللحظات الطريفة الخالدة في كأس العرب 2021، جمعت المنتخبين المصري والجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات..

    الثنائي كان يتنافس على المركز الأول في المجموعة، لكن كلاهما متساويان في النقاط والأهداف والكروت الصفراء والحمراء، والتعادل في تلك المباراة يعني اللجوء للعب النظيف.

    المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، لكن أثناء المباراة منحها المعلق التونسي عصام الشوالي بُعدًا آخر، حيث كان يحتفل بكل إنذار يحصل عليه أي من لاعبي المنتخبين بطريقة احتفاله بالأهداف، صانعًا جوًا خاصًا بالمباراة رغم قلة أهدافها.

    وبالفعل حسم الفراعنة الصدارة بعدما تحصلوا على ثلاثة إنذارات فقط في تلك المباراة، مقابل 4 كروت صفراء وكارت أحمر لمحاربي الصحراء.

    عليك بالعودة لمشاهدة تلك المباراة .. لتستمتع فقط بالحالة الخاصة والطريفة التي خلقها الشوالي!

  • هداف كأس العرب 2021 "بلا جائزة"

    آخر المواقف الطريفة والغريبة في كأس العرب 2021، كان خاصًا بسيف الدين الجزيري؛ مهاجم المنتخب التونسي..

    الجزيري توج بجائزة هداف تلك النسخة، لكن أثناء توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل في البطولة، وتتويجهم بالأحذية البرونزية والفضية والذهبية على الترتيب، لم يجد سيف الدين الجزيري "الهداف الأول للبطولة" جائزته.

    توج يزن النعيمات بجائزة الحذاء البرونزي للمركز الثالث في قائمة هدافي بطولة كأس العرب 2021 برصيد ثلاثة أهداف، لكن مع مغادرة "النشامى" البطولة من ربع النهائي لم يصعد إلى المنصة بعد سفره إلى الأردن.

    وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي لتسلم جائزة الحذاء الفضي، كثاني هدافي البطولة، لكنه بدلًا من الحصول على الحذاء الفضي تسلم الذهبي.

    ومع صعود سيف الدين الجزيري، هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، لم يجد المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز الحذاء الذهبي.

    وظهر التعجب والاستغراب على منظمي الحفل بعد عدم وجود الجائزة عن المنصة، بما فيهم جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي اعتذر للمهاجم التونسي، لاضطراره للنزول من المنصة دون استلام جائزته.

    مواقف إنسانية .. من ينسى ترضية علي مبخوت للسوريين!

    من هنا سنتحدث عن المواقف الإنسانية والود بين الشعوب العربية الذي تجلى في ملاعب كرة القدم خلال كأس العرب 2021..

    البداية مع الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث مواجهة الإمارات أمام سوريا، في واقعة كان بطلها علي مبخوت؛ نجم الأبيض..

    أثناء اللقاء اعترض لاعبو نسور قاسيون بشكل كبير على احتساب حكم المباراة لكرة ثابتة ضدهم.

    وفي الوقت الذي كان يُنتظر به أن يسدد مبخوت الركلة الثابتة في اتجاه المرمى، فاجأ الجميع بإخراج الكرة إلى ضربة مرمى، في محاولة لترضية لاعبي سوريا الغاضبين.

    وفي الأخير، انتهت المباراة بفوز الأبيض الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد.

  • ودعت فلسطين البطولة .. لكن أعلامها لم تغب!

    في كأس العرب 2021، شارك المنتخب الفلسطيني ضمن مجموعة قوية، ضمت منتخبات المغرب، السعودية والأردن، لكن الفدائيون لم ينجحوا في العبور للدور التالي.

    تلقت فلسطين هزيمتين وقتها أمام المغرب (4-0)، والأردن (5-1)، بجانب التعادل أمام السعودية (1-1)، لتودع من دور المجموعات.

    لكن الأعلام الفلسطينية لم تغب عن البطولة بوداع الفدائيين، حيث كانت واحدة من اللقطات التي تُبرز الهدف من التجمع العربي بطلها المنتخب الجزائري..

    محاربو الصحراء عبروا لدور نصف النهائي بعد الفوز أمام المنتخب المغربي في ركلات الترجيح (5-3)، إذ انتهى اللقاء قبلها بالتعادل الإيجابي (2-2)، واحتفالًا بالعبور من ربع النهائي، أحضر اللاعبون الأعلام الفلسطينية بجانب الجزائرية على أرض الملعب، في لقطة حظت بتقدير كبير من لاعبي فلسطين.

  • أيادي سعودية تمسح دموع طفلة عراقية

    المنتخب العراقي ودع كأس العرب 2021 من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام قطر (0-3) في الجولة الأخيرة، ومن قبلها تعادلين أمام عمان (1-1)، والبحرين (0-0).

    وعقب مواجهة قطر تحديدًا، لفتت طفلة عراقية الأنظار، حيث ظلت تبكي، ما دفع الإعلامي الرياضي السعودي إبراهيم الفريان لمحاولة إدخال السرور عليها..

    الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، والذي كان حاضرًا بالملعب أيضًا، تأثر ببكاء الطفلة، ليقوم بإهدائها ساعته الخاصة، وسط سعادة منها.

    وقبل أن يمنحها الفريان ساعته، دخل معها في تحدٍ، إذا فازت به تحصل على الساعة، وإذا خسرت، يأخذ هو علم بلادها الذي كانت تحمله، وجاء سؤاله حول الفائز من مواجهة السعودية والمغرب، لتجيب الطفلة الأخضر. (يجدر الإشارة إلى أن السعودية خسرت في الأخيرة أمام المغرب بهدف نظيف)