عبدالرزاق حمدالله ضد الهلال | عاقبه كاراسكو على سوء مستواه بحرمان الشباب من هدف عالمي .. وصَبَر الحكم أمام تصرفه "اللا مقبول"!

أبرز ما قدمه المهاجم المغربي خلال مواجهة الهلال الليلة..

للمباراة الثانية على التوالي، يخاصم المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب، شباك الخصوم، ليكون كالمتفرج في ديربي الرياض بين الهلال والليوث الليلة..

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الليث الأبيض اقتنص نقطة التعادل (2-2) من داخل معقل الزعيم، حيث المملكة أرينا، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

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ثنائية الليث الأبيض سجلها دانيال بدينسي ومحمد الشويرخ في الدقيقتين 7 و68، فيما أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري هدفي الهلال في الدقيقتين 31 و46 من عمر الديربي.

لكن دعونا نخصص الحديث عن عبدالرزاق حمدالله في السطور التالية، لنضع أيدينا على بعض النقاط البارزة له في ديربي الهلال..