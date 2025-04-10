"القدر أنقذه من الإصابة ونجوم الشباب يثيرون الشك حول التآمر ضده" .. اشتباك عبدالرزاق حمدالله مع كاراسكو يشوه ظهوره أمام الخلود

حمدالله يسجل هدفًا؛ ولكن!..

من جديد.. أثار النجم عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الجدل في الملاعب السعودية.

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حمدالله دائمًا ما يثير الجدل في الملاعب السعودية؛ وذلك منذ انضمامه إلى فريقه الأسبق النصر عام 2018، وصولًا إلى الاتحاد ثم الشباب.

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هذا الأمر استمر في فوز الشباب (2-0) على الخلود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الشباب سجل ثنائيته في شباك الخلود؛ عن طريق كريستيان جوانكا وحمدالله، في الدقيقتين 12 و4+45.

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وبهذه النتيجة.. وصل الليث الشبابي إلى النقطة 49، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد الخلود عند النقطة 31 في "المركز الحادي عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب والخلود، مساء اليوم الخميس..