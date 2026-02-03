شرحوا له سبب صفقات الهلال: كواليس محادثات مسؤولي السعودية مع كريستيانو رونالدو.. وفكرة الرحيل عن النصر جاهزة!

واستكمالًا لخبرها.. أكدت شبكة "سكاي سبورتس" على أن مسؤولي دوري روشن السعودي للمحترفين، شرحوا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ أسباب دعم عملاق الرياض الهلال صفوفه بقوة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

وقال المسؤولون لرونالدو - حسب الشبكة العالمية دائمًا -، أن جميع صفقات الهلال في الشتاء الحالي؛ كانت بتمويل شخصي من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي اقترب من الاستحواذ الكامل على النادي.

وأضاف المسؤولون: "إذا أراد النصر أن يدعم صفوفه بقوة؛ يجب أن يجد مستثمر قوي أو عضو شرفي داعم، خلال الفترة القادمة".

وبخصوص الدعم الرسمي.. شدد مسؤولو دوري روشن في حديثهم مع الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يوجد تفضيل لنادٍ على حساب الآخر؛ حيث تم تدعيم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بشكلٍ متساوي.

وتابعوا في حديثهم لكريستيانو رونالدو: "وإذا كان لا يوجد دعم رسمي للنصر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فهذا بسبب أنه صرف 100 مليون يورو على الصفقات بالفعل، في الفترة الماضية".