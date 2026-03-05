"شعرت برغبة في تحطيم كل شيء!" - ماوريسيو بوكيتينو يتعرض لانتقادات من نجم تشيلسي السابق بسبب تصريحاته القاسية في المؤتمر الصحفي

في عام 2023، انتشرت ردود فعل بوكيتينو على نطاق واسع عندما سُئل عن مكان وجود سار والحارس جيمي كومينغ بعد فوز تشيلسي على لوتون تاون.

عندما تم ذكر اسم سار، سأل بوكيتينو المراسل: "من؟"

فواصل الصحفي: "مالانغ سار، وماذا حدث لجيمي كومينغز الذي لعب المباراة ضد ريكسهام [في الموسم التحضيري]؟"

ثم قال بوكيتينو في حالة من الحيرة: "يا إلهي. مالانغ سار ثم جيمي؟ لا أعرف ماذا أقول لك".

وفي تعليقه على الحادثة في بودكاست Kampo، قال سار: "شعرت برغبة في تحطيم كل شيء عندما قال ذلك لأنني أعرف ما يحدث وراء ظهري... إنه يفعل ذلك عن قصد. أعرف أنه يعرفني. من المستحيل ألا يكون يعرفني".