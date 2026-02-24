Getty
"سيكون مدربًا مختلفًا" - دعم لعودة تشابي ألونسو كمدرب لريال مدريد، حيث يقارن زميله السابق بينه وبين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو
ألونسو يحظى بالدعم للعودة إلى البرنابيو
تحدث خضيرة بإعجاب عن شريكه السابق في خط الوسط. على الرغم من الصعوبة التي واجهت رحيل ألونسو في منتصف يناير، فإن الفائز بكأس العالم 2014 مقتنع بأن الباب لا يزال مفتوحًا لتعيينه في المستقبل. وأشار خضيرة إلى أن تجربة فترته الأولى ستجعله مدربًا أكثر قوة عندما تتقاطع مسارات النادي والمدرب مرة أخرى في العقد القادم.
خضيرة يتنبأ بتوقعات جريئة
قدم خضيرة توقعات جريئة بشأن مستقبل ألونسو، مدعيا أن الوقت سيشفي جراح رحيله الأخير ويسمح له بالعودة بنهج أكثر دقة. وقال خضيرة لشبكة سكاي سبورت: "أنا متأكد تمامًا من أنه سيصبح مدربًا لريال مدريد مرة أخرى، لنقل بعد 10 أو 15 عامًا". "عندها سيكون مدربًا مختلفًا. ليس بالضرورة أفضل، ولكن ربما مختلفًا، ليتعامل مع الموقف بشكل أفضل".
يعتقد اللاعب الدولي الألماني السابق أن النكسة التي تعرض لها في مدريد لا تقلل من مكانة ألونسو بين نخبة العقول التكتيكية في اللعبة. في الواقع، يضع خضيرة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا على نفس مستوى بعض المدربين الأكثر تكريمًا في تاريخ كرة القدم. "لا يزال أحد أفضل المدربين في العالم. أراه في نفس مستوى جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي. لديه كل ما يجعله مدربًا من الطراز الأول"، أكد خضيرة، مشددًا على أن ألونسو يتمتع بالصفات اللازمة لإدارة أكبر الأندية في العالم.
فلسفة ألونسو تحتاج إلى وقت
ولتبرير ثنائه الكبير، أشار خضيرة إلى التحول الملحوظ الذي أشرف عليه ألونسو في باير ليفركوزن، حيث أنهى انتظار النادي الطويل للفوز باللقب. وقال خضيرة: "ما حققه مع ليفركوزن كان رائعاً. إذا نظرنا إلى الأشهر الأربعة الأولى، نجد أنه واجه صعوبات هناك أيضاً. خسر بعض المباريات، والنتائج لم تكن جيدة. استغرق الأمر وقتًا لتطبيق نظامه. أسلوبه في اللعب يحتاج إلى وقت وتواصل على أرض الملعب وتفهم من اللاعبين وثقة". تسلط هذه المقارنة الضوء على الصبر المطلوب لترسيخ فلسفة ألونسو التكتيكية، وهو ترف لم يكن متاحًا له في مدريد.
الانتقال من نادٍ يعتمد على المشاريع مثل ليفركوزن إلى بيئة ريال مدريد التي تتطلب نتائج فورية هو عقبة يواجهها حتى أفضل المدربين. وتكهن خضيرة بأن قلة الوقت في العاصمة الإسبانية أعاقت قدرة ألونسو على تكييف فلسفته مع اللاعبين المتاحين. "ربما ركز أكثر من اللازم على أسلوبه ولم يركز على الأسلوب الذي كان يحتاجه أفضل لاعبيه. ربما يكون هذا هو النقطة الأهم. ريال مدريد هو بالطبع شيء خاص"، لاحظ خضيرة عندما فكر في سبب عدم نجاح الفترة الأولى على المدى الطويل.
الخطوة الكبيرة التالية لـ تشابي ألونسو
على الرغم من خيبة الأمل الأخيرة، فإن الإجماع بين المقربين من اللعبة هو أن ألونسو لا يزال شخصية مرغوبة للغاية. إن قدرته على تحديث الهيكل التكتيكي للفريق مع الحفاظ على ثقافة الفوز تجعله مرشحًا رئيسيًا لأي منصب شاغر في أحد الأندية الأوروبية الكبرى. خيديرا متأكد من أننا لم نرَ آخر ما لدى المدرب الباسكي في المجال الفني لأحد الأندية الكبرى، ويتوقع أن خطوته التالية ستعيده إلى مسار الفوز بالبطولات في إحدى أكثر الدوريات تنافسية في العالم.
واختتم خضيرة تقييمه بتأييده لعودة ألونسو إلى قمة المنصة بغض النظر عن الوجهة التي سيتجه إليها. وقال خضيرة: "أعتقد أن تشابي ألونسو سيصبح قريبًا مدربًا لأحد الأندية الكبرى. في أوروبا أو إنجلترا أو أي مكان آخر. سيصبح بطلًا مرة أخرى". مع استمرار الدوران المستمر في عالم التدريب، يبدو أن حصول ألونسو على فرصة لإثبات صحة توقعات زميله السابق وبدء رحلة طويلة للعودة إلى الفصل الثاني مع ريال مدريد هو مجرد مسألة وقت.
