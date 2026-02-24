"سيكون مدربًا مختلفًا" - دعم لعودة تشابي ألونسو كمدرب لريال مدريد، حيث يقارن زميله السابق بينه وبين بيب جوارديولا وجوزيه مورينيو

قدم خضيرة توقعات جريئة بشأن مستقبل ألونسو، مدعيا أن الوقت سيشفي جراح رحيله الأخير ويسمح له بالعودة بنهج أكثر دقة. وقال خضيرة لشبكة سكاي سبورت: "أنا متأكد تمامًا من أنه سيصبح مدربًا لريال مدريد مرة أخرى، لنقل بعد 10 أو 15 عامًا". "عندها سيكون مدربًا مختلفًا. ليس بالضرورة أفضل، ولكن ربما مختلفًا، ليتعامل مع الموقف بشكل أفضل".

يعتقد اللاعب الدولي الألماني السابق أن النكسة التي تعرض لها في مدريد لا تقلل من مكانة ألونسو بين نخبة العقول التكتيكية في اللعبة. في الواقع، يضع خضيرة المدرب البالغ من العمر 44 عامًا على نفس مستوى بعض المدربين الأكثر تكريمًا في تاريخ كرة القدم. "لا يزال أحد أفضل المدربين في العالم. أراه في نفس مستوى جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي. لديه كل ما يجعله مدربًا من الطراز الأول"، أكد خضيرة، مشددًا على أن ألونسو يتمتع بالصفات اللازمة لإدارة أكبر الأندية في العالم.