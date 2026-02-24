"سخيف!" - تشيلسي ارتكب "أخطاء فادحة" بفصل إنزو ماريسكا مع "شيء غير صحيح تمامًا" تحت قيادة ليام روزينيور، كما يؤكد جون أوبي ميكيل

كان رحيل ماريسكا بمثابة صدمة للكثيرين، بعد فترة قصيرة حافلة بالإنجازات التي شهدت عودته إلى غرب لندن حاملاً معه الألقاب والسمعة الأوروبية، قبل أن يؤدي انقطاع التواصل مع مجلس إدارة النادي إلى إقالته.

استمتع المدرب الإيطالي بفترة مثمرة على رأس الفريق، حيث حصد لقب الدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما ضمن للبلوز مكانًا مؤكدًا في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، كانت سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق بفوز واحد فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هي الدافع الذي حث مجلس الإدارة على اتخاذ هذا القرار.

تم تعيين ليام روزينيور بسرعة كخليفة له، وبينما أشرف المدرب السابق لستراسبورغ في البداية على تحسن النتائج، إلا أن التعثرات الأخيرة أمام ليدز وبيرنلي دفعت رموز النادي مثل ميكيل إلى التساؤل عما إذا كان النادي يسير على الطريق الصحيح.