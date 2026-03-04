سالم الدوسري "شبه متهم" على لسان مدرب المنتخب السعودي السابق .. قضية "التهرب" من المعسكرات تعود ونحن نقدم دليل براءته!

مدرب المنتخب السعودي للشباب سابقًا خالد القروني ظهر في لقاء مع قناة "الإخبارية"، تحدث خلاله عن بداية استكشافه لسالم الدوسري، ودعوته للمشاركة في كأس العالم للشباب 2011..

القروني أشاد بموهبة التورنيدو، لكنه كشف واقعة تعرضه للإصابة في معسكر المنتخب السعودي للشباب، ما اضطره للعودة للهلال، فيما كانت المفاجأة في مشاركته مع الزعيم في مباراة ودية بعدها مباشرةً!

يقول خالد القروني: "سالم قصته قصة، فلم أكن أعرفه، ولمتابعة بعض اللاعبين كنت أحضر لمختلف الأندية. في يوم ذهبت للهلال في يوم تزامن به مواجهة فريقه الأولمبي مع نظيره في الأهلي، والتي شارك بها سالم الدوسري في آخر ربع ساعة. بعدها تواصلت مع مدير المنتخب لاستدعاء سالم، وحضر في اليوم التالي، ثم خاض معنا بعض المباريات الودية، حتى أثبت أنه لاعب يمكن الاستفادة منه".

وأضاف: "ذهبنا بعد ذلك لمعسكر البرازيل، فتعرض سالم خلاله لإصابة بكسر في الأنف، ما يعني غيابه لمدة شهر عن الملاعب، أي حتى منتصف كاس العالم آنذاك، لذا عاد للهلال وانضم لمعسكر الفريق الأول، لكنني فوجئت بعدها أنه تمرن بشكل طبيعي مع الهلال وخاض مباراة ودية، هذا ما علمته من عبداللطيف الحسيني أحد أعضاء الجهاز آنذاك!".

مدرب الأخضر للشباب سابقًا استطرد: "مرت الأيام، وتعرض لاعبنا محمد برناوي للإصابة، فطلب من الحسيني استدعاء الدوسري من جديد، فتواصلنا مع سامي الجابر؛ الذي كان مديرًا للهلال حينها، وهنا ظهرت قيمة اللاعب الدولي الذي يعرف قيمة كأس العالم كسامي، الذي قال إنه سيرسله لنا في أسرع وقت، وقد كان".