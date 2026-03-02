وقد انتقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، البلوغرانا علناً، بينما استجوب محامو النادي جوان لابورتا مباشرةً أثناء شهادته. وقد كان بيريز صريحاً بشكل خاص بشأن نزاهة اللعبة، واصفاً فضيحة التحكيم بأنها أكثر الأحداث إثارة للقلق في تاريخ كرة القدم الإسبانية. ولا يزال مصمماً تماماً على ضمان عدم تجاهل هذه القضية من قبل الهيئات الإدارية المعنية.

خلال اجتماع أعضاء النادي مؤخرًا، أعرب رئيس ريال مدريد عن مشاعره بوضوح أمام المشجعين والعالم أجمع، قائلاً: "كيف سننسى أكبر فضيحة في التاريخ؟" علاوة على ذلك، طلب النادي تقارير مراجعة حسابات ووثائق مالية محددة عن فترة الدفعات، وهو طلب رفضه قاضي التحقيق. على الرغم من هذه النكسة، لا يزال قادة ريال مدريد مصممين على المطالبة بمساءلة صارمة.