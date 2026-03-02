IMAGO / NurPhoto
ريال مدريد يتوقع عقوبة وشيكة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على برشلونة بسبب فضيحة التحكيم التي تورط فيها نيجيرا
تصاعد التوترات والملاحقة القانونية
كان ريال مدريد صارماً في معركته ضد برشلونة في فضيحة نيغريرا خلال الأشهر الأخيرة. فقد تحول النادي المدريدي من موقف الصمت المؤسسي إلى موقف الملاحقة القانونية النشطة، وانضم رسمياً إلى الشكوى ضد برشلونة بصفته طرفاً متضرراً. في قلب النزاع تقع المدفوعات المثيرة للجدل التي دفعها العملاق الكتالوني إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغيرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا. يراقب ريال مدريد الآن عن كثب مع بدء ظهور الآثار الدولية للتحقيق، متوقعًا تغيرات هائلة في مشهد المنافسة الأوروبية إذا قررت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التدخل والتحرك أخيرًا.
فلورنتينو بيريز يطالب بالعدالة الرياضية
وقد انتقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، البلوغرانا علناً، بينما استجوب محامو النادي جوان لابورتا مباشرةً أثناء شهادته. وقد كان بيريز صريحاً بشكل خاص بشأن نزاهة اللعبة، واصفاً فضيحة التحكيم بأنها أكثر الأحداث إثارة للقلق في تاريخ كرة القدم الإسبانية. ولا يزال مصمماً تماماً على ضمان عدم تجاهل هذه القضية من قبل الهيئات الإدارية المعنية.
خلال اجتماع أعضاء النادي مؤخرًا، أعرب رئيس ريال مدريد عن مشاعره بوضوح أمام المشجعين والعالم أجمع، قائلاً: "كيف سننسى أكبر فضيحة في التاريخ؟" علاوة على ذلك، طلب النادي تقارير مراجعة حسابات ووثائق مالية محددة عن فترة الدفعات، وهو طلب رفضه قاضي التحقيق. على الرغم من هذه النكسة، لا يزال قادة ريال مدريد مصممين على المطالبة بمساءلة صارمة.
من المتوقع استئناف إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
وفقًا للصحفي رامون ألفاريز، يعتقد ريال مدريد اعتقادًا راسخًا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سيصدر قريبًا عقوبات شديدة على برشلونة فيما يتعلق بقضية نيغيرا. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قد أوقف إجراءات التأديب في البداية، إلا أن كبار المسؤولين في مدريد واثقون من أن هذا التوقف مؤقت فقط. ويتوقعون استئناف التحقيق قريبًا، مما قد يؤدي إلى عقوبة هائلة على منافسهم اللدود على الساحة الأوروبية.
يؤكد ألفاريز أن الحكم القضائي الرسمي ليس ضروريًا لفرض عقوبات على النادي الكتالوني، مشيرًا إلى أن اعترافهم بالمدفوعات في حد ذاته سيكون ذا أهمية كبيرة. بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن مجرد نية التأثير على نتيجة مباراة ما يمكن أن تؤدي إلى فرض حظر. في حين أن برشلونة لا ينكر حدوث المدفوعات، إلا أنه يؤكد بشدة أن الأموال كانت مخصصة حصريًا لتقارير فنية مشروعة عن الحكام.
الحظر المحتمل وديناميكيات الدوري الممتاز
المخاطر التي يواجهها برشلونة لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك، حيث يلوح في الأفق خطر كبير يتمثل في استبعاده من البطولات الأوروبية. يمكن أن تعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) النادي بحظر تسجيل اللاعبين واستبعادهم من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات. سيكون الحظر لعدة سنوات من دوري أبطال أوروبا ضربة كارثية للوضع المالي الهش للنادي وإيرادات البث التلفزيوني.
تجدر الإشارة إلى أن برشلونة قد عزز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (EFC) مؤخرًا. لعبت هذه الدبلوماسية دورًا في ابتعاد برشلونة عن مشروع الدوري الممتاز، حتى مع استمرار ريال مدريد في كونه القوة الدافعة الرئيسية وراء المسابقة المنشقة، ورفضه التخلي عنها. في الوقت الحالي، لا يوجد شيء ملموس، لكن مدريد واثق، حسب ما ورد، من أن إجراءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) التي أعيد فتحها ستنتهي في النهاية بفرض عقوبات كبيرة على برشلونة.
