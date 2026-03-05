Getty/GOAL
ريال مدريد هو الوجهة "الوحيدة" ليورغن كلوب، حيث يبدو مدرب ليفربول السابق "متحمسًا" للانتقال المثير إلى عملاق الدوري الإسباني
برنابيو يطلب كلوب؟
تكثفت التكهنات بشأن الخطوة التالية ليورغن كلوب بعد تقارير تفيد بأن المدير الفني السابق لليفربول يعتبر ريال مدريد وجهته المفضلة الوحيدة، وفقًا لـ TEAMtalk. بينما يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، يقال إن المدرب البالغ من العمر 58 عامًا يجد الحياة في غرفة الاجتماعات أقل إرضاءً من الأدرينالين الذي يمنحه له العمل في المجال الفني. يأتي رغبته الواضحة في العودة إلى التدريب في وقت يشهد تحولًا كبيرًا لكل من ناديه السابق والنادي الفائز ببطولة أوروبا 15 مرة.
يشير التقرير إلى أن احتمال العودة إلى ميرسيسايد قد تم استبعاده فعليًا، على الرغم من التدقيق المتزايد الذي يواجهه آرني سلوت. بعد الهزيمةالمخيبة للآمال 2-1 أمام وولفز التي تركت الجماهير محبطة، يبدو أن إدارة ليفربول وكلوب نفسه راضون عن إغلاق هذا الفصل. بدلاً من ذلك، يبدو أن إغراء قيادة النادي الأكثر فوزًا بالبطولات في العالم في العاصمة الإسبانية قد برز كعامل محفز رئيسي لعودة كلوب المحتملة إلى الساحة، وقد يحدث ذلك في وقت مبكر من هذا الصيف.
الرغبة في المخبأ
زعمت صحيفة Salzburger Nachrichten النمساوية اليومية مؤخرًا وجود خلافات كبيرة بين المسؤولين التنفيذيين في شركة مشروبات الطاقة والمدرب الألماني البالغ من العمر 58 عامًا. في الوقت نفسه، أوضح الصحفي غرايم بيلي أن عودة رومانسية إلى الريدز ليست واردة. وقال بيلي لموقع TEAMtalk: "فيما يتعلق بليفربول، فهو يحب النادي والمدينة، لكنه لن يعود". "لقد حقق إنجازاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يبدو أن لديه رغبة في العودة، وكذلك ليفربول، الذي لا يبدو مستعدًا لإعادة فتح هذا الفصل".
في الوقت نفسه، أيدت قناة Sky Sports النظرية القائلة بأن الانتقال إلى البرنابيو يبدو واردًا بالنسبة للمدرب البالغ من العمر 58 عامًا.
مدريد تبحث عن الاستقرار
تأتي الروابط مع كلوب في وقت حرج لمدريد، حيث يكافح ألفارو أربيلوا للحفاظ على المستوى العالي المتوقع في البرنابيو. لطالما أشار الخبراء إلى أن أسلوب كلوب في كرة القدم "الهيفي ميتال" وشخصيته الجذابة ستكونان مناسبتين تمامًا لمدريد، حيث ستوفران الهوية التكتيكية التي تفتقدها حاليًا.
ستتجه الأنظار إلى عمالقة الدوري الإسباني خلال الأشهر الأخيرة من الموسم لمعرفة ما إذا كان ريال مدريد سيعلن عن اهتمامه رسميًا. من المرجح أن يؤدي توفر كلوب إلى إحداث تأثير متسلسل في أوساط المدربين الأوروبيين، مما قد يجبر ريال مدريد على التحرك قبل أن تحاول أندية النخبة الأخرى إغراءه بالخروج من عقده مع ريد بول. إذا لم يتمكن أربيلوا من تحقيق إنجازات كبيرة في الأشهر المقبلة، فسيصبح طريق كلوب لقيادة ريال مدريد واضحًا بشكل ملحوظ.
لحظة توتر في ريال مدريد
بعد أن تجاوز ريال مدريد برشلونة لفترة وجيزة في صدارة الدوري الإسباني، تعثر الفريق وخسر آخر مباراتين له في الدوري. هذه النتائج السيئة أدت إلى تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني في الترتيب، بفارق أربع نقاط عن برشلونة، الذي فاز في مباراتين متتاليتين.
يستعد رجال أربيلوا الآن لمواجهة سيلتا فيغو يوم الجمعة، بهدف العودة إلى طريق الانتصارات للحفاظ على آمالهم في الفوز باللقب. بعد ذلك، سيخوضون مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
