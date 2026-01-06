"موسم الفوضى الطبية" في ريال مدريد .. فرمان فلورنتينو بيريز يتحدى معاناة أردا جولر وأزمة "منشطات" سيرخيو راموس!

"موسم الفوضى الطبية" .. هكذا يمكن أن نسمى العام الحالي في مختلف الأندية الأوروبية؛ وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يعاني الأمرين مع الإصابات، ما يصعب من مهمة مدربه تشابي ألونسو وجهازه المعاون، لكنه لا يزال ثابتًا محافظة على حظوظه في المنافسة على كافة البطولات المشارك بها.

الميرينجي يستعد حاليًا لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني - المذاع حصريًا عبر تطبيق "ثمانية" المجاني – منافسًا على اللقب رفقة برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

وكذلك تحتل كتيبة تشابي ألونسو وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 19 جولة، حاصدًا 45 نقطة، لكنه يتأخر بأربع نقاط عن غريمه "برشلونة"؛ محتل الصدارة.

وحظوظه لا تزال قائمة في التأهل المباشر لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في ظل احتلاله المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة - متوفقًا بفارق الأهداف فقط عن المركز التاسع الذي سيخوض الملحق - مع بقاء جولتين فقط على نهاية مرحلة الدوري.

كل هذا بجانب فرصة التتويج بكأس ملك إسبانيا، حيث تأهل ريال مدريد بالفعل لدور الـ16.

لكن الحياة ليست وردية كما هو حال حظوظه في المنافسة على ألقاب كافة البطولات المذكورة سلفًا .. فالإصابات تعكر أجواء كل ذلك!