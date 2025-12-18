"اتهموني بسرقة مكملات غذائية ومنعوني من التدريب".. طبيبة تغذية ريال مدريد السابقة تكشف المستور!

كشفت إيتزيار جونزاليس دي أريبا، أخصائية التغذية والطب الرياضي السابقة في نادي ريال مدريد، عن تفاصيل صادمة تتعلق بتجربتها داخل النادي الملكي، مؤكدة أنها تعرضت لما وصفته بـ"بيئة عدائية لا تُحتمل"، انتهت بمنعها من دخول مقر التدريبات في فالديبيباس، بحجة الحفاظ على سلامتها الجسدية، قبل أن يتم إنهاء عملها بشكل رسمي، في واقعة دخلت حاليًا أروقة المحاكم.
إيتزيار، المولودة في مدينة إيرون عام 1978، تُعد واحدة من أبرز الأسماء في مجال التغذية الرياضية والعلاج البدني، إذ تمتلك سجلًا علميًا ومهنيًا حافلًا، يشمل تخصصات متعددة في العلاج الطبيعي، والتغذية، والتغذية الجينية، والعلاج التجديدي، والمناعة الغذائية. وقد جاء تعاقد ريال مدريد معها في الأصل لمحاولة الحد من أزمة الإصابات العضلية المتكررة التي عانى منها الفريق في فترات سابقة.