ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس .. عودة "الروك آند رول" والكابوس الذي ينتظركم ضد سيميوني!

انتصار مقلق لكارلو أنشيلوتي وفريقه

هيمنة وسيطرة ووصول سريع إلى مرمى ومهارات فردية ممتعة، أشياء تحبها جماهير ريال مدريد وحرص كارلو أنشيلوتي ورجاله على إظهارها ضد ديبورتيفو ألافيس.

الميرينجي عبر عقبة ألافيس في سيناريو غريب بنتيجة 3/2 قبل التوجه إلى الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع القادم، ومنح مشجعيه بعض الأسباب للتفاؤل والتشاؤم في نفس الوقت بفوز ثمين بعد أيام من إسقاط إسبانيول بنتيجة 4/1.

"العائد من الموت" لوكاس فاسكيز ظهر في مشهد كلاسيكي وهو يفتتح التسجيل في مرمى الفريق الخصم، بعد مجهود فردي مميز من فينيسيوس جونيور ليحرز الأول في شباك الضيوف، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول بمساعدة جود بيلينجهام.

رودريجو "المظلوم" الذي يبحث دائمًا عن حقه وسط كوكبة نجوم ريال، ساهم بدوره كذلك في إسقاط ديبورتيفو بتسجيل الثالث في الدقيقة 48، لتكون بداية الشوط الثاني صورة طبق الأصل من الأول، قبل أن يحاول الضيوف العودة في الدقائق الأخيرة بتسجيل هدفين.

انتصار كان يبدو مُريحًا في منتصف الأسبوع بأقل مجهود ممكن، ولكن ما حدث في الدقائق الأخيرة كان بمثابة الكابوس على ريال وجماهيره!