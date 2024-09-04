خوسيلو: مبابي مثل زجاجة الكاتشب ومن يشكك في ريال مدريد كالذي يبصق نحو السماء!

قام باختيار مرشحه الأقرب للكرة الذهبية

يؤمن خوسيلو مهاجم ريال مدريد السابق، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيأته وقته من أجل التألق مع الميرينجي، رغم البداية الصعبة التي يعاني منها منذ انتقاله بالمجان من باريس سان جيرمان.

خوسيلو لعب الموسم الماضي مع ريال مُعارًا من إسبانيول، ونجح في الفوز مع الميرينجي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي، ليرحل في الصيف منتقلًا إلى الغرافة القطري، ليأتي مبابي بدلًا منه لقيادة هجوم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال خوسيلو عن تجربته مع ريال مدريد في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية:"التواجد في أفضل نادٍ بالعالم يفتح أبواب النجاح أمامك، تجربتي هناك تجعلني أشعر بالإثارة كلما فكرت بما قمت بتحقيقه".

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وأضاف:"أقول إن ريال هو الأفضل في العالم ليس لأسباب رياضية فقط، ولكن بسبب كل شيء آخر، معاملة اللاعبين وعائلاتهم وكافة التفاصيل الخاص بالحياة اليومية، سأكون دائمًا ممتنًا لريال، هذا النادي لا يمتلك أعظم فريق فقط بل أفضل رئيس أيضًا".

وعن تعثر كيليان مبابي في بداية تجربته مع ريال:"لا أهتم كثيرًا، أعرف ما هو ريال مدريد والظروف التي يمر بها مبابي، بالنسبة لي ليس هناك أي شك حوله، لأنه مثل زجاجة الكاتشب، في البداية تضغط ولا يخرج شيء، بعد ذلك تخرج الطماطم بأكملها دفعة واحدة، لقد سجل هدفين بالفعل ضد بيتيس وسيواصل ذلك، وأثق في قدرته على صناعة التاريخ".

المرشحون للكرة الذهبية:"هناك أربعة، داني كارباخال وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، بالنسبة لي سأعطيها لكارباخال دون أي تردد، لقد فاز بجميع الألقاب الموسم الماضي ونجح في التسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا وفعل الكثير مع ريال ومنتخب إسبانيا في اليورو".

منافسة ريال على الدوري:"الفريق حصل على بطولة للتو، البعض لا يدرك أن الدوري الإسباني مر عليه أربع جولات فقط، ومع ذلك يؤمنون أن حظوظ الفريق ماتت بالفعل، هذا الأمر يشبه من يبصق نحو السماء وبعدها يسقط على وجهه، ريال أمامه 6 ألقاب للتنافس عليها هذا الموسم وسيقاتل حتى النهاية، الفريق لا يتأثر بأحد، عندما رحل كريم بنزيما قال الجميع إن النادي لن يفوز بأي شيء، وبعدها حدث العكس".

وعن ثنائي برشلونة داني أولمو ولامين يامال:"داني لاعب كبير، بدأوا بشكل جيد في الدوري الإسباني ومن الواضح أنهم سيجعلون الأمور صعبة على ريال كما هو الحال دائمًا، لذلك يجب أن نأخذهم بعين الاعتبار كمنافس شرس".

وخلال حديثه أشاد المهاجم المخضرم بتجربته الحالية مع نادي الغرافة القطري، حيث تغنى بالمعاملة التي يلقاها هناك هو وعائلته، وشعوره بالراحة في التدريبات وخلال المباريات.