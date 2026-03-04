AFP
ترجمه
روبرت ليفاندوفسكي يجب أن يرتدي قناعًا للوجه عند عودته إلى برشلونة بعد أن تم السماح للمهاجم المخضرم باللعب عقب تعافيه من كسر في العظام
عودة ليفاندوفسكي تعطي دفعة قوية للفريق بعد خروجه من الكأس
اضطر اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى مشاهدة المباراة من على مقاعد البدلاء بينما كان برشلونة على وشك تحقيق عودة مذهلة ضد أتلتيكو مدريد، حيث قدم الدعم الصوتي لزملائه من المدرجات أثناء خوضهم مباراة عالية الكثافة. كان غيابه محسوسًا بشدة في الثلث الأخير من المباراة، حيث خرج برشلونة من نصف نهائي كأس الملك بعد هزيمته بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، بعد فوزه 3-0 في تلك الليلة. على الرغم من الخروج، تشير آخر المستجدات الطبية من ملعب التدريب إلى أن هانسي فليك سيكون لديه مهاجمه النجم متاحًا للمباريات الصعبة القادمة، بدءًا من رحلة صعبة لمواجهة أتلتيك كلوب يوم السبت المقبل.
التحضير لسان ماميس
شوهد ليفاندوفسكي مرة أخرى على العشب هذا الأربعاء، على الرغم من أنه عمل في البداية بمفرده للتأقلم مع معداته الجديدة. قبل الانضمام إلى المجموعة الرئيسية للمشاركة في جلسات تكتيكية كاملة، أمضى البولندي بعض الوقت في اختبار ملاءمة ووضوح الرؤية للواقي المصنوع من ألياف الكربون. تم تصميم هذا القناع المتخصص لحماية العظم المداري الحساس من أي صدمات إضافية أو كسور ثانوية في محجر العين أثناء المواجهات البدنية.
يعد توقيت تعافيه دفعة كبيرة للعملاق الكتالوني الذي يستعد لمباراة الجولة 27. بينما ركز بقية الفريق على التعافي بعد المواجهة المكثفة ضد أتلتيكو، استغل ليفاندوفسكي الجلسة لإثبات جاهزيته. ويأمل أن يندمج بشكل كامل في التشكيلة الأساسية لمباراة السبت مساءً، مدركًا أن إنهاءه الدقيق سيكون ضروريًا لبرشلونة للحفاظ على زخمه في سباق اللقب.
مظهر مألوف للبولندي
على الرغم من أن رؤية ليفاندوفسكي وهو يرتدي قناعًا قد تكون مزعجة لبعض المشجعين، إلا أن هذه الروتين قد نجح المهاجم في التعامل معه في الماضي. هذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها لاعب بوروسيا دورتموند السابق إلى اللجوء إلى الحماية العظمية. في مايو 2015، خلال فترة لعبه المثمرة مع بايرن ميونيخ، اضطر إلى ارتداء قناع مشابه بعد تعرضه لكسور في الحاجز الأنفي والفك. ومن المثير للاهتمام أنه ارتدى تلك الحماية الشهيرة أثناء مواجهة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
من المفترض أن تفيده تلك التجربة السابقة في التكيف مع القيود الطفيفة في الرؤية المحيطية التي ترافق ارتداء واقيات الوجه. الطاقم الطبي واثق من أن الكسر مستقر بما يكفي للعب التنافسي، شريطة أن يظل القناع في مكانه طوال التسعين دقيقة. من المتوقع أن يراقب فليك المهاجم عن كثب خلال التدريبات الأخيرة لهذا الأسبوع للتأكد من عدم وجود أي إزعاج قد يعيق أداءه خلال المباراة الحاسمة في بلباو.
- Getty Images Sport
التغييرات اللوجستية وتناوب الفرق
عودة لاعبهم رقم 9 تأتي في وقت يشهد تغييرات لوجستية للنادي. فقد عدّل برشلونة خطط سفره، واختار السفر مباشرة من بلباو إلى نيوكاسل بعد مباراة نهاية الأسبوع لتبسيط استعداداته لالتزاماته الأوروبية. إن وجود ليفاندوفسكي لائقًا ومحميًا في هذا الجدول المكثف للسفر أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن لاعبين شبابًا آخرين مثل مارك برنال يواصلون الصعود وتوفير شرارة هجومية في غياب القيادة المخضرمة في الثلث الأخير.
مع دخول البلوغرانا المرحلة الحاسمة من الموسم، فإن تواجد لاعبهم الأكثر خبرة يمنحهم دفعة معنوية في سعيهم للحفاظ على تقدمهم بأربع نقاط على ريال مدريد. بينما يتعامل منافسوهم مع مشاكل الإصابات التي تعاني منها نجوم مثل كيليان مبابي وجود بيلينغهام، سيشعر برشلونة بالارتياح لعودة لاعبهم المتميز إلى تشكيلة الفريق. حتى لو وصل وهو يرتدي قناعًا، فإن وجود ليفاندوفسكي وحده سيشكل مصدر قلق كبير لدفاعات أتلتيك بلباو مع اشتداد المنافسة على صدارة الدوري الإسباني.
