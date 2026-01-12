أعرب خيسوس فاييخو؛ مدافع ريال مدريد السابق وألباسيتي الحالي، عن استغرابه من قرار رحيل تشابي ألونسو عن رأس القيادة الفنية للميرينجي بعد أقل من 24 ساعة من الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025-2026.
خاص | لاعبه السابق: رحيل تشابي ألونسو بعد كلاسيكو برشلونة "مفاجأة" ولم أتعرض للظلم في ريال مدريد
ما القصة؟
الميرينجي تلقى الهزيمة أول أمس الأحد، أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في مدينة جدة السعودية.
وعقب 24 ساعة تقريبًا من تلك الهزيمة، فاجأت إدارة فلورنتينو بيريز الجميع بإصدار بيان رسمي معلنة رحيل ألونسو عن منصبه، بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
هذا اللقب هو أول الألقاب الضائعة من ريال مدريد، الذي يبتعد كذلك عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 بأربع نقاط، حيث يحتلها برشلونة بـ49 نقطة.
وقرر بيريز تصعيد ألفارو أربيلوا من ريال مدريد كاستيا، لقيادة الفريق الأول خلفًا لتشابي حتى نهاية الموسم الجاري .
فاييخو: إقالة تشابي مفاجأة بالنسبة لي
المدافع الإسباني مثّل ريال مدريد بين عامي 2015 و2025، لكن تخللهما فترات إعارة لريال سرقسطة، آينتراخت فرانكفورت، وولفرهابتون وغرناطة.
وحول إقالة مدربه السابق قال في تصريحاته خاصة لـ"فوتبولكو": "رحيل تشابي فاجأني، خاصةً أنه جاء بعد مباراة برشلونة، لكن نادي كريال مدريد يكون شديد المتطلبات، وأي نتيجة سوى الفوز لا قيمة لها، لذا يجب أن تكون مستعدًا لأي خبر".
أما عن تعيين أربيلوا خلفًا لألونسو، فقد أعرب فاييخو عن سعادته له: "حزين لرحيل تشابي، لأنه مدرب كبير وله مستقبل باهر في عالم التدريب، لكن في الوقت ذاته، سعيد بأربيلوا، لأنني أعرفه شخصيًا. هو مدريدي حتى النخاع وقضى سنوات طويلة داخل االنادي كلاعب وكسفير للنادي وأخيرًا كمدرب. أتمنى له التوفيق".
مواجهة ريال مدريد وألباسيتي
أول مهمة للمدرب الجديد لريال مدريد ألفارو أربيلوا ستكون مصيرية، حيث يلتقي بألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، في 14 من يناير الجاري.
حول تلك المواجهة، علق فاييخو الناشط في ألباسيتي حاليًا: "أعتقد أن أرابيلوا سيجلب معه عدد من لاعبي أكاديمية ريال مدريد الذين عملوا معه في كاستيا، وقد يمنح فرصة لبعض العناصر التي يرغب في تقييمها من أجل الدوري. لكنه أيضًا سيكون حريصًا على تقديم بداية قوية، لذا أتوقع يبدأ مواجهتنا بتشكيل تنافسي".
وأضاف: "مواجهة ريال مدريد مهمة جدًا لألباسيتي ولكافة أفراده. سيمتلئ ملعب بيلمونتي عن آخره. تمنيت مواجهة الريال بعد التأهل على حساب سيلتا فيجو، وها نحن هنا".
فاييخو اختتم: "إن سجلت هدفًا في الريال؟ لا! لن احتفل. أنا ممتن جدًا للنادي على السنوات التي قضيتها هناك، لذا لن أحتفل، على الأقل بشكل علني".
فترته داخل ريال مدريد
في ختام تصريحاته الخاصة لـ"فوتبولكو"، رفض فاييخو اتهام مدربي ريال مدريد بظلمه على مدار عشر سنوات كان بها على قيد النادي رغم الخروج في أكثر من إعارة.
وأوضح صاحب الـ29 عامًا: "داخل الريال، كنت أشعر بتقدير كبير من المدربين، جميعهم كان يعترف بعملي اليومي. حتى يومنا هذا أتذكر احتفال المدرب المساعد دافيدي أنشيلوتي معي بعد تقديمي مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال. كان الجميع يفرح لنجاحاتي أكثر مني شخصيًا".
وواصل: " أتذكر من ريال مدريد تفاصيل العمل اليومي في فالديبيباس. بفضل ذلك العمل كنت دائمًا جاهزًا للمشاركة. وأتذكر مباراة مانشستر سيتي، لأنني رحلت وأنا أشعر أنني ساعدت الفريق على بلوغ نهائي دوري الأبطال، وشعرت بالفخر لمساندتي زملائي. تجربتي كانت مثالية بكل المقاييس. في ريال مدريد يوجد أفضل لاعبي العالم، وكنت أنافسهم. المدربون كان عليهم الاختيار، وتقبلت ذلك، لكنني لم أتوقف يومًا عن العمل من أجل أن أكون جاهزًا للمساعدة".
مسيرة فاييخو مع ريال مدريد
المدافع الإسباني كان قد بدأ مسيرته في ريال سرقسطة قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد في يوليو 2015 مقابل خمسة ملايين يورو.
لكن على مدار عشر سنوات، لم يخض فاييخو سوى 35 مباراة مع الميرينجي، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، بحكم خروجه معارًا أكثر من مرة - كما ذكرنا سلفًا -.