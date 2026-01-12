خاص | لاعبه السابق: رحيل تشابي ألونسو بعد كلاسيكو برشلونة "مفاجأة" ولم أتعرض للظلم في ريال مدريد

الميرينجي تلقى الهزيمة أول أمس الأحد، أمام برشلونة بثلاثية مقابل هدفين، في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في مدينة جدة السعودية.

وعقب 24 ساعة تقريبًا من تلك الهزيمة، فاجأت إدارة فلورنتينو بيريز الجميع بإصدار بيان رسمي معلنة رحيل ألونسو عن منصبه، بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

هذا اللقب هو أول الألقاب الضائعة من ريال مدريد، الذي يبتعد كذلك عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026 بأربع نقاط، حيث يحتلها برشلونة بـ49 نقطة.

وقرر بيريز تصعيد ألفارو أربيلوا من ريال مدريد كاستيا، لقيادة الفريق الأول خلفًا لتشابي حتى نهاية الموسم الجاري .